La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, 'número 2' de la lista de Pedro Sánchez para el 23J

El 9 de junio es el plazo para presentar las coaliciones para las elecciones generales convocadas para el 23J. El plazo para la elaboración de las listas finalizará el 19 de junio. El PSOE ya ha confirmado algunos de los nombres que incluirá en la lista -que será previsiblemente una lista 'cremallera', en la que se alternen los nombres de hombres y mujeres-.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, serán la 'número 2' y la 'número 4', respectivamente, de las listas electorales del PSOE por Madrid para las elecciones generales del 23 de julio.

El tercer puesto será para Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, según han apuntado a EFE otras fuentes socialistas.

El detalle de las listas electorales del PSOE se conocerá, previsiblemente, el próximo sábado 10 de junio, día en el que hay convocado un Comité Federal para aprobar las listas.

La composición de las listas deberá ser "equilibrada" entre hombres y mujeres: cada sexo deberá esta representado como mínimo, con el 40% de los miembros de la lista.

Hay que tener en cuenta que ese porcentaje también se debe respetar en tramos de cinco puestos (la lista no puede estar encabezada solo por mujeres y los hombres ocupen los últimos puestos, o viceversa). Por eso, muchos partidos opta por listas 'cremallera'. Además, en la lista no debe de haber más de diez suplentes y los candidatos no pueden presentarse en más de una circunscripción ni formar parte de más de una candidatura.

El proceso para realizar las listas electorales de los socialistas empezó con un calendario establecido por Ferraz onde las agrupaciones locales socialistas de toda España tenían de plazo hasta este martes, 6 de junio para proponer nombres de candidatos.

Calviño espera seguir al frente de la política económica, aunque no irá en las listas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado su compromiso "firme" con Pedro Sánchez es "firme y claro" a pesar de no ir en las listas del PSOE y espera seguir en el ámbito de la política económica española tras las elecciones.

"Soy vicepresidenta primera del gobierno, he dirigido la política económica del Gobierno desde 2018; estoy comprometida con el presidente, Pedro Sánchez y seguiré teniendo ese papel importante en el ámbito de la política económica de nuestro país, hasta las elecciones y espero que también después, por supuesto", señalaba.