Roberto Brasero y la amenaza que podría llegar este fin de semana: "La primera DANA de la temporada"

Se aleja la borrasca que este fin de semana azotó el noreste y Baleares y se ha cortado también la entrada del aire polar que ha hecho bajar bruscamente las temperaturas durante el fin de semana. En gran parte de España los termómetros perdieron 20ºC de golpe entre las máximas del viernes y las del domingo y ya hemos visto la nieve decorar las cumbres de los Pirineos por encima de los 2.300 metros. De hecho, este lunes han amanecido con 0ºC en Baqueira y 1ºC en Cerler.

Esta semana remontarán tímidamente las temperaturas hasta que posiblemente llegue un nuevo descenso brusco y lluvias más fuertes y generalizadas de cara al próximo fin de semana. Y es que justo para estrenar el mes de septiembre podríamos tener la primera DANA de la temporada.

¿Una DANA para el finde?

Hay que ser cautelosos con los pronósticos, pero el que manejamos este lunes pinta un panorama peculiar para dentro de seis días. Ese día, el sábado 2 de septiembre, podría descolgarse una bolsa de aire frío desde el norte de Europa hacia el sur, recorriendo el oeste de la Península. Ese sería su recorrido en capas altas de la atmósfera, pero las zonas donde afectaría con esta situación sería prácticamente todo el territorio peninsular y Baleares con lluvias generalizadas y algunas fuertes.

Además, tendríamos otro descenso de temperaturas parecido al que hemos vivido este fin de semana y lo notaríamos, sobre todo, el domingo. Esto, insisto, es lo que aparece este lunes, pero no significa que sea lo que vaya a ocurrir. Según vayamos avanzando en la semana tenemos que ver si se confirma o no la aparición de la DANA y, en el caso de que se confirme, será primordial ver a qué zonas puede afectar más y de qué manera, porque no todas las DANAS son iguales ni todas tienen consecuencias tan graves.

De momento lo que vemos es que algo empieza a moverse justo en el inicio de septiembre y no sería descartable que fuera un fin de semana con lluvias y más fresco, pero otra cosa es que sean lluvias generalizadas o torrenciales. Eso vamos a ir viéndolo esta semana y estaremos muy atentos a la evolución de esta DANA con la que podríamos estrenar el otoño climatológico.

Comienza el otoño

Para la ciencia climatológica y para los meteorólogos las estaciones no comienzan en los mismo días que para el resto de los mortales, como ya hemos contado en más de una ocasión. El inicio o cambio de estación que todos conocemos es el astronómico, ya que son hechos astronómicos como el solsticio o equinoccio los que definen que pasemos de una a otra estación y esta fecha suele variar de un año a otro.

El otoño de 2023, en el hemisferio norte, comenzará el día 23 de septiembre a las 08:50 horas -hora oficial peninsular-, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, por ejemplo. Sin embargo para los cálculos y balances climatológicos se sigue el trimestre exacto, y las estaciones siempre son las mismas: junio, julio y agosto es el verano, y septiembre, octubre y noviembre es el otoño. Por tanto este próximo viernes 1 de septiembre es también el día en que empieza el otoño climatológico, también llamado otoño meteorológico, y que este año podría coincidir incluso con un tiempo otoñal si se confirma ese otro cambio brusco, más incluso que este que acabamos de tener, y que podría darse el fin de semana que viene. Es pronto para afirmarlo, pero estaremos atentos.