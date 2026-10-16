La dana podrá dejar más de 300 litros/m2 en puntos del levante durante el domingo y el lunes

El fin de semana estará marcado por la llegada de una nueva dana. Aún no se ha formado, cuando lo haga se posicionará al norte de la península, y desde allí dejará un nuevo episodio de lluvias muy fuertes y además persistentes. A 48 horas vista, las previsiones apuntan a acumulaciones que en la provincia de Valencia podría superar los 300 litros/m2 entre el domingo y el lunes. Esta previsión podría cambiar, hay margen para ello. Pero de lo que ya no hay duda, es que volverán a vivir un episodio de lluvias muy intensas en el Mediterráneo.

De golpe al otoño

Tras varios días con ambiente veraniego, a muchos nos tocará buscar la ropa más abrigada. En apenas dos días vamos a tener temperaturas propias del otoño. Con un descenso acusado durante el fin de semana en el que se prevén unos 'fríos' 14º en Burgos; 15º en Pamplona; 17º en Oviedo, Logroño y Lleida. En el centro las máximas rondarán el domingo los 18º en Madrid y Cuenca. En el sur las altas temperaturas se reducirán tan sólo.

Hoy el protagonismo será el de un frente frío que llegará al Cantábrico, para dejar una primera bajada de temperaturas en esta zona. Además, dejará lluvias débiles en el norte de A Coruña, Lugo y Asturias. No se pueden descartar que también caigan algunas gotas en Cantabria y norte del País Vasco. Aumenta la inestabilidad con posibles tormentas puntualmente fuertes en el sur de Castilla y León, asimismo en el este de Andalucía. En Cuenca y Canarias se prevén algunos chubascos débiles. En el resto los cielos no aparecerán tan despejados como los últimos días, con más nubes de tipo alto, que delatan los cambios del fin de semana.

Según avance el sábado, los chubascos se extenderán por la península. Al margen se quedarán en el noroeste, donde predominarán los grandes claros. De cara a la noche las lluvias podrán ser fuertes en las costas de Cataluña. Además, en Canarias se prevén algunas lluvias débiles. El domingo la posibilidad de fuertes tormentas se extenderá al sur del país. Las precipitaciones perderán fuerza en Cataluña, en cambio serán fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Lo peor

A día de hoy la parte más dura de este episodio de lluvias, se concentrará durante la noche del domingo y la mañana del lunes. Concretando vemos como seguiría lloviendo con mucha fuerza en la provincia de Valencia, donde se esperan los mayores acumulados llegando a alcanzar esos posibles 300 litros/m2. Lo que está claro que hay que alejarse de ramblas, cauces secos y contar con crecidas en estos lugares. Mucha precaución.

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