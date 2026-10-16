Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Tiempo otoñal

La dana podrá dejar más de 300 litros/m2 en puntos del levante durante el domingo y el lunes

Hoy lo que llega es un frente frío al norte, que dejará algunas lluvias débiles y que dejará más bajas. En el resto seguiremos con ambiente veraniego en los termómetros. La posibilidad de fuertes tormentas aumenta en el Castilla y León, el este de Andalucía.

César Gonzalo en Noticias de la Mañana

Durante el domingo y el lunes la dana podrá dejar más de 300 litros/m2 en puntos del levante. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
César Gonzalo
Publicado:

El fin de semana estará marcado por la llegada de una nueva dana. Aún no se ha formado, cuando lo haga se posicionará al norte de la península, y desde allí dejará un nuevo episodio de lluvias muy fuertes y además persistentes. A 48 horas vista, las previsiones apuntan a acumulaciones que en la provincia de Valencia podría superar los 300 litros/m2 entre el domingo y el lunes. Esta previsión podría cambiar, hay margen para ello. Pero de lo que ya no hay duda, es que volverán a vivir un episodio de lluvias muy intensas en el Mediterráneo.

De golpe al otoño

Tras varios días con ambiente veraniego, a muchos nos tocará buscar la ropa más abrigada. En apenas dos días vamos a tener temperaturas propias del otoño. Con un descenso acusado durante el fin de semana en el que se prevén unos 'fríos' 14º en Burgos; 15º en Pamplona; 17º en Oviedo, Logroño y Lleida. En el centro las máximas rondarán el domingo los 18º en Madrid y Cuenca. En el sur las altas temperaturas se reducirán tan sólo.

Hoy el protagonismo será el de un frente frío que llegará al Cantábrico, para dejar una primera bajada de temperaturas en esta zona. Además, dejará lluvias débiles en el norte de A Coruña, Lugo y Asturias. No se pueden descartar que también caigan algunas gotas en Cantabria y norte del País Vasco. Aumenta la inestabilidad con posibles tormentas puntualmente fuertes en el sur de Castilla y León, asimismo en el este de Andalucía. En Cuenca y Canarias se prevén algunos chubascos débiles. En el resto los cielos no aparecerán tan despejados como los últimos días, con más nubes de tipo alto, que delatan los cambios del fin de semana.

Según avance el sábado, los chubascos se extenderán por la península. Al margen se quedarán en el noroeste, donde predominarán los grandes claros. De cara a la noche las lluvias podrán ser fuertes en las costas de Cataluña. Además, en Canarias se prevén algunas lluvias débiles. El domingo la posibilidad de fuertes tormentas se extenderá al sur del país. Las precipitaciones perderán fuerza en Cataluña, en cambio serán fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Lo peor

A día de hoy la parte más dura de este episodio de lluvias, se concentrará durante la noche del domingo y la mañana del lunes. Concretando vemos como seguiría lloviendo con mucha fuerza en la provincia de Valencia, donde se esperan los mayores acumulados llegando a alcanzar esos posibles 300 litros/m2. Lo que está claro que hay que alejarse de ramblas, cauces secos y contar con crecidas en estos lugares. Mucha precaución.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo en Noticias de la Mañana

La dana podrá dejar más de 300 litros/m2 en puntos del levante durante el domingo y el lunes

Imagen de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Del calor al tiempo otoñal: lluvias intensas este fin de semana"

Previsión jueves 15

Tendremos otra tarde de verano, mientras se confirma la llegada de una nueva dana

La previsión del tiempo de Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín: "Bilbao rondará los 30ºC y Pontevedra los 28ºC antes de un cambio brusco de tiempo"

Previsión miércoles César
Estabilidad

Calor propio de junio mientras un temporal se gesta en el Mediterráneo

Imagen de Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero explica que ahora tendremos un "otoño primaveral", pero alerta de un "cambio brusco el sábado"

Tres días más nos quedan de este otoño cálido antes de una brusca caída de las temperaturas para el fin de semana

La previsión del tiempo de Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín: "Hasta 30ºC en el norte y noches tropicales antes del cambio de tiempo"

La posible llegada de una DANA este fin de semana podría dejar un descenso notable de las temperaturas y lluvias intensas en el Mediterráneo y Baleares.

Mollet del valles

Esta es la mejor foto de los espectadores del tiempo de septiembre de 2026

Pausa al otoño

El otoño da una tregua con la subida de las temperaturas, pero ojo: las lluvias podrían volver el fin de semana

Roberto Brasero y la previsión del martes 13 de octubre

"Semana cálida", la previsión de Roberto Brasero para los próximos días

Publicidad