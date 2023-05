César Gonzalo avisa: Vuelve el calor veraniego

Aún no hay que guardar la manga y pantalón corto, nos harán falta hoy y mañana, con temperaturas de nuevo veraniegas. Los termómetros volverán a descender de cara al jueves, regresando a la primavera.

2 de mayo veraniego

Donde más se notará el ascenso de las temperaturas máximas será en la mitad norte y costa de Huelva, lugares donde sumarán hasta 6º C a los valores del día de ayer. Se esperan 29º en Logroño, Pamplona, Valladolid, Madrid y Lleida. Regresan los más de 35º en el Valle del Guadalquivir; Llegarán a 34º en Badajoz, 33º en Ourense, 32º en Huelva, 31º en Murcia.

Verano mañana en el cantábrico

Si hoy esperamos en Bilbao y Santander 26º, mañana con viento sur en el extremo norte será un de calor extremo, llegando mañana miércoles a los 36º en Bilbao, a 29º en Santander, alcanzando los 28º en Oviedo y San Sebastián.

Cielos despejados

Apenas esperamos nubes en esta jornada. Se irán retirando las nubes que han aparecido a primera hora en el Principado de Asturias. Hoy ya no tendremos las tormentas que ayer descargaron por la tarde en Cataluña. Este 2 de mayo será un día soleado, con solo algunas nubes de tipo alto: Son esas nubes blanquecinas, deshilachadas que no llegan a nublar los cielos y que no van a dejar lluvias. Son de origen totalmente natural, y hoy anuncian la llegada de un frente frío para mañana.

Llegan algunas lluvias

Durante la tarde de mañana, esperamos que ese frente frío provoque la aparición de tormentas en la Comunidad Gallega y el Principado de Asturias. Al resto del País no llegarán de momento mañana. Pero la puerta queda abierta para el sábado, si cumplen las previsiones, el paso de otro frente podría dejar más lluvias y no solo en el noreste. Llegando también a la mitad norte, y forma dispersa al centro de la Península. Habrá que ir confirmando este pronóstico a lo largo de la semana.