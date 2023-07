La AEMET avisa de dos nuevos fenómenos para el último mes del verano

El verano de 203 está siendo uno de los más atípicos en lo que a temperaturas respecta. Después de un mes de junio con un tiempo inestable acompañado por DANAS y un caluroso mes de julio, agosto será muy cálido en gran parte de España, sobre todo en los archipiélagos. Además, también es probable que se den más lluvias y tormentas de lo habitual durante este último mes, en especial en la zona del Mediterráneo, según la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha afirmado que no solo se espera que sea un verano cálido, "sino muy cálido" en todo el país, situándose ente los cinco más calurosos de los últimos 30 años. Del Campo añade que esta probabilidad es todavía más alta en ambos archipiélagos. Respecto a las precipitaciones, el portavoz apunta que esta señal de lluvias se traduce en que "quizás las tormentas sean más abundantes" respecto a otros años.

En el comportamiento de las precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y Canarias precisa que no hay una tendencia clara, pero sí se puede observar una señal de entre el 40 y el 50% de que el verano será más lluvioso de lo normal, sobre todo en la vertiente mediterránea y en la vertiente atlántica de Andalucía. No obstante, la probabilidad de que estas precipitaciones se queden por debajo de lo normal en el trimestre es de un 20 a un 25% . "Eso es significativo, teniendo en cuenta que en el verano no se suelen dar precipitaciones muy elevadas", añade.

Asimismo, a pesar de que se puedan dar numerosas lluvias, el portavoz ha comentado que estas lluvias no serán suficientes para paliar la situación actual de sequía meteorológica e hidrológica.

Del Campo ha continuado explicando que los modelos de predicción daban un trimestre junio-agosto con entre un 50 y un 60% más probabilidades de que sea más cálido de lo normal en la Península y de hasta un 70% en los archipiélagos, frente a un porcentaje de probabilidad de entre el 10 y el 20% de que sea más frío de lo normal.

"Casi nos estamos acostumbrando ya a hablar de 'lo más cálido de la serie histórica' porque en las últimas cuatro estaciones, tres han sido las más cálidas: el verano de 2022, el otoño de 2022 y la primavera de 2023", ha destacado.