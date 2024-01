La tormenta Juan activa avisos por temporal y nieve en 14 comunidades

Gran parte del país ha amanecido en calma tras horas de intensas nevadas en gran parte de la península. Zaragoza, junto a Soria, ha sido una de las capitales de provincia más afectadas por el paso de la tormenta Juan. Los habitantes de la capital maña han vuelto a ver como sus calles se cubrían de nieve tres años después del paso de Filomena. "Ha sido una experiencia maravillosa. Alucinante y muy bonito", afirman algunos de los zaragozanos que salieron ayer a la calle para disfrutar del espectáculo.

Autopistas cerradas

Varias autopistas se han tenido que cerrar total o parcialmente, solo para camiones y vehículos articulados, a causa de la nieve acumulada para evitar accidentes y retenciones. Varios cientos de personas que partían desde Madrid al País Vasco por carretera han tenido que pasar la noche en las instalaciones de la estación sin saber cuando podrían comenzar el viaje. "No sabemos nada. No nos informan. Solamente nos dicen que las carreteras están cerradas y que no pueden decirnos cuando podremos iniciar el trayecto", confirma una de las pasajeras que ha tenido que pasar la noche en la capital de España.

La UME rescata a 600 personas en la provincia de Soria

En la provincia de Soria seis carreteras de la red principal y 57 de la secundaria han resultado afectadas por el temporal y la Unidad Militar de Emergencias ha tenido que trabajar durante la noche para sacar de sus vehículos que se encontraban bloqueados a más unas 600 personas.

Extremadura, afectada por las fuertes lluvias

La provincia de Badajoz ha sido la más afectada por los intensos vientos y las fuertes lluvias. Varios ríos se han desbordado dejando incomunicados a los habitantes de varios pequeños pueblos. En algunas vías la Guardia Civil y Protección Civil han tenido que rescatar a varios conductores que habían quedado atrapados en el interior de sus vehículos.

Pese a su corta duración, la tormenta Juan ha conseguido activar avisos por temporal y nieve en 14 comunidades autónomas.