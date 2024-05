La marmota Phil ha sido padre y los curiosos nombres de sus bebés hacen honor a sus predicciones

A finales de este mes de marzo, la marmota más famosa del mundo fue padre por primera vez. El 'Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle', grupo que se ocupa de Phil -la marmota que predice cómo será la primavera- y de su esposa marmota Phyliss, informó de que ambos tuvieron dos bebés sanos, aunque no especificó su sexo ni indicó cómo se llamaron.

Pero hace dos días, este 12 de mayo, fueron revelados los nombres de los pequeños animales. Unos curiosos nombres que hacen referencia a la 'habilidad' de su padre de predecir las condiciones climáticas cada 2 de febrero en Pensilvania: Sunny y Shadow (Soleado y Sombra).

"¡El Punxsutawney Groundhog Club, junto con Phil y Phyllis, les quisiéramos agradecer todos los excelentes aportes y el apoyo de la comunidad al dar sugerencias de nombres para nuestras nuevas y pequeñas incorporaciones! El presidente Dunkel y el Groundhog Club revisaron todos los nombres y luego discutieron con Phil en idioma marmota. ¡Saludad a Sunny y Shadow!", este fue el mensaje que la agrupación conformada por habitantes locales encargada de perpetuar la tradición anual del Día de la Marmota publicó a través de sus redes sociales.

El texto acompañaba a un vídeo en el que, Dan McGinley, vicepresidente de la organización, leía un pergamino en el que estaban escritos los nombres oficiales de las crías de la legendaria marmota. El vicepresidente después declaró para los medios que estos bebés no reemplazarán a Phil, que continuará prediciendo el tiempo mientras pueda.

Las crías, ahora conocidas como Sunny y Shadow, habrían nacido el sábado 23 de marzo. Su nacimiento fue toda una sorpresa para sus cuidadores, que pensaron que algo así no podía pasar cuando los animales se encontraban en cautiverio. Las pequeñas marmotas fueron descubiertas cuando, una mañana, fueron a alimentar a los papás.

Phil solo sale de su refugio el Día de la Marmota. El resto del año vive con Phyllis en su madriguera de la 'Biblioteca Memorial Punxsutawney' (Pensilvania), donde ambos son cuidados y están bajo un clima controlado. Ahora ya sabemos en qué ocupa su tiempo Phil los otros 364 días.

¿Acertó este año?

La marmota Phil pronostica cuánto durará el invierno. Se trata de una tradicional celebración que lleva celebrándose durante décadas. Centenares de personas se agrupan cada 2 de febrero para ver a Phil salir de su periodo de hibernación. La tradición apunta a que, si al abandonar su madriguera cuando salen los primeros rayos de sol, la marmota ve su sombra, quedan seis semanas más de invierno. Si es al contrario, la primavera puede adelantarse.

El pasado mes de febrero, la marmota pronosticó el fin del invierno y una primavera anticipada. "¡Spring is on the way! (la primavera está en camino)", expresaba la persona encargada de anunciar la predicción de Phil.

Esa predicción sí fue acertada en el caso de nuestro país, ya que hemos tenido unas temperaturas más altas de lo normal durante los meses de marzo y abril. También a nivel mundial se han registrado temperaturas más cálidas de lo habitual. Las estadísticas calculan que, en toda su historia, la marmota ha acertado en torno a un 40% de las veces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com