El camping de Castellón que se vuelca con afectados y voluntarios de la DANA: "Unos ángeles"

La DANA ha dejado a multitud de familias en la calle. En Antena 3 Noticias hemos podido conocer a Rebeca, una de las afectadas por la tragedia. Se ha tenido que ir de Masanasa, su pueblo, porque su hijo pequeño está enfermo. Afortunadamente, hay iniciativas como la de un camping de Castellón, donde le han acogido con los brazos abiertos a coste cero.

El camping en el que ahora viven es un ejemplo más de cientos de iniciativas con las que nos encontramos día a día desde que las riadas se llevaran la vida de muchos por delante. En ese camping no solo acogen a personas que se han quedado sin casa, sino también a voluntarios. De esta manera, disponen de un sitio para descansar después de muchas horas de duro trabajo.

Es un alivio para muchos, pues allí no hay ni barro ni lodo, las calles están limpias. Nos explican que actualmente hay 10 familias y unos 150 voluntarios haciendo uso de las instalaciones. Una de estas familias es la de Rebeca, que tiene tres niños muy pequeños. Su marido nos cuenta que en su pueblo "no se podía utilizar agua ni ducharles y los niños pequeños no pueden estar".

Entre tanto, el pequeño de tan solo 11 meses enfermó con gastroenteritis. Pidieron ayuda y la han recibido. En el camping, explican, "tenemos de todo", y se refieren a los encargados como "ángeles", "igual que todos los que se están encargando de este caos".

Carolina también se quedó sin casa, pero en este camping todo el personal se está volcando. Nos enseña la despensa que les han proporcionado, con todo lo necesario para alimentarse. La ayuda no cesa; "aquella habitación está llena, es una locura", cuentan.

Quienes también se refugian en el camping son los voluntarios que llegan desde todas las zonas de España solo con la intención de ayudar. "Los ves tan positivos, con tantas ganas". Gracias a ellos, a esta gente buena, las desgracias pesan menos.

Zona gravemente afectada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en el territorio afectado por la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, entrando en vigor.

Es real decreto, que firma el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, establece al Estado como el encargado de la reparación de los desperfectos materiales provocados por el temporal, además de las ayudas a ciudadanos y empresas.

"El Consejo de Ministros, en su reunión de 5 de noviembre de 2024, ha aprobado un Acuerdo por el que se declara 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024", recoge el texto.

