Los expertos coinciden en que la sentencia del Supremo sobre divorciados "equilibra una situación que era injusta"

En España hay al año más de 100.000 divorcios, y en ocho de cada diez se alcanza un acuerdo. Para aquellos en los que no se llega a un punto de encuentro, el Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que introduce a su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa.

Los expertos en Derecho de Familia explican que esto era una situación muy común en la que sobre todo salían perjudicados los hombres.

"Viene a equilibrar una situación que era injusta para el progenitor no custodio", explica el abogado Carlos Lacaci. Ahora, se prevé que las demandas aumenten considerablemente, pero acreditar ante un tribunal esta situación no será fácil. Lacaci explica que hay que probar que es una pareja no puntual.