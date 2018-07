Rubalcaba: "Yo tengo mi dinero en Bankia y no voy a hacer nada"

Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del PSOE, ha sido entrevistado en Onda Cero, donde ha analizado la situación de Bankia tras la dimisión de Rodrigo Rato y las declaraciones del presidente del Gobierno en la emisora. "Si la banca es vital, y la situación de Bankia lo es, el Gobierno no puede desentenderse. Pero lo más importante es ¿quién paga esa intervención y cómo se hace?", entiende Rubalcaba.

"Si se les presta dinero hay que ver en qué condiciones se hace"

"No ha salido del Gobierno nadie a explicar qué esta pasando, me ha parecido deplorable. Yo tengo mi dinero en Bankia y no voy a hacer nada, pero habría que tranquilizar a la gente que no sabe qué va a pasar con su dinero", ha criticado. "Hasta ahora los ciudadanos pueden tener la tranquilidad de que no van a perder un solo euro, y creo que debería seguir siendo así", ha añadido.

"Lo que tenemos que conocer es qué va hacer el Gobierno con los activos tóxicos, que valen mucho menos de lo que consta en los libros de los bancos. Deben pagar los bancos, otra cosa es que el Gobierno pueda ayudar, pero no debe ser a fondo perdido. No soy partidario de dejar caer a Bankia, si no de echar una mano pero que no paguen los contribuyentes. Le pregunté a Rajoy si iba a crear un banco malo y me dijo que no, la verdad es que no me dijo la verdad en nada", ha insistido el secretario socialista.

"Si se les presta dinero hay que ver en qué condiciones se hace. Hasta ahora se han hecho distintas reformas del sistema financiero, se han ido reduciendo cajas pero ha sido insuficientes", considera Rubalcaba.

Recortes vs. crecimiento

El secretario socialista se ha referido también a la reciente victoria de Hollande y lo que ello puede suponer a la política de recortes instaurada en Europa. "Hay que ajustar, pero el ritmo debe ser el que podamos asumir. ¿Hace falta una política de crecimiento europeo? Sí. Significa que Alemania revise su política de ajuste y estimule la demanda, y que el BCE se convierta en un banco que ademas de en la inflacción piense en el crecimiento. Es lo que vengo sosteniendo desde hace meses y ahora parece que se va haciendo hueco en Europa", sostiene.

"No es fácil pactar con un Gobierno que no para de hablar de la herencia recibida, falsamente"

"Con carácter general, nos hemos ofrecido a acordar con el Gobierno, no es fácil con un Gobierno que no para de hablar de la herencia recibida, falsamente, para justificar sus políticas. Sabían perfectamente lo que había. Difícilmente pueden pedir ayuda a la oposición. Se trata de ser más eficientes en conjunto, por lo que estamos dispuestos a sentarnos para hablar de competencias, ver quién lo puede hacer mejor", ha explicado en referencia al diálogo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"El señor Zapatero congeló las pensiones y dio la cara ante los ciudadanos, Rajoy dijo que iba a subir un 1% las pensiones sin decir por otro lado que iba a subir el IRPF y los medicamentos, por lo que el saldo al final es negativo para los pensionistas", ha finalizado el político socialista.