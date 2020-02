Los organizadores del Mobile World Congress no terminan de concretar los motivos de la cancelación

La cancelación del Mobile World Congress (MWC) ha provocado una enorme conmoción ante las consecuencias económicas y de reputación que puede suponer para Barcelona, para Cataluña y para España. Si todo hubiera ido bien, los trabajos de montaje habrían continuado este jueves a marchas forzadas para que todo estuviera listo dentro de unos días. Pero las obras se han paralizado, y lo que empezará de inmediato será la labor de desmontaje del operativo.

Para los organizadores de la feria, el aluvión de cancelaciones hacía imposible que se celebrase. Hablan de preocupación y "miedo global" a la propagación de coronavirus, pero no terminan de concretar los motivos claros de la cancelación de este gran evento.

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha comunicado por correo a los asistentes la decisión de anular la edición de este año del Mobile. Hoffman ha explicado que la GSMA decidió el miércolesen relación al brote de coronavirus, l, en línea con lo expresado por la asociación cuando comunicó la anulación.

Pero el gobierno de España ha ido un paso más allá, porque considera que el congreso de tecnología no se cancela por un problema de salud. Y se pregunta por qué empresas que renunciaron a venir a Barcelona, sin embargo sí acuden a eventos similares en otros lugares.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pidió este jueves "calma" sobre el coronavirus tras la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona y recalcó que no hay razón para la alarma en el país. En declaraciones en la sede de la ONU, González Laya insistió en que la suspensión de ese evento "no ha tenido un origen sanitario" y dijo que el Gobierno está siguiendo en este ámbito todas las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea. "No hay ninguna razón para la alarma sobre la situación del coronavirus en España", defendió la titular de Exteriores.