Cargas policiales en un escrache a Ayuso durante la huelga de docentes en Madrid

La cuarta jornada de huelga indefinida en la educación madrileña ha transcurrido este lunes entre cortes de tráfico, cargas policiales y protestas ante actos del Gobierno regional.

La mayor tensión se ha registrado frente a la Cámara de Comercio de Madrid, donde cientos de docentes se han concentrado mientras la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, participaba en un acto institucional.

Los manifestantes, procedentes de una concentración ante la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, han rodeado la entrada del edificio y ocupado las calles próximas. Decenas de antidisturbios se han desplegado en el acceso y han cargado contra algunos asistentes que intentaban acercarse.

Los agentes también han disparado pelotas de goma para dispersar la concentración y establecer un perímetro de seguridad. Ayuso ha abandonado el edificio en coche, escoltada a pie por sus guardaespaldas. CCOO ha cifrado en unas 1.500 personas la asistencia a la protesta.

Ayuso acusa a Moncloa de fomentar las protestas

A su llegada al acto, la presidenta madrileña ha acusado a Pedro Sánchez y a la "izquierda antidemocrática" de "mandar escraches y acosar".

También ha responsabilizado a Moncloa de fomentar el clima de las calles y ha afirmado que el Gobierno autonómico no puede vivir "bajo el miedo" ni "bajo el chantaje".

"Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas, mientras él va del enamorado de España, nos va a amedrentar en la Comunidad de Madrid, se equivoca pero muy mucho, porque estamos en democracia", ha declarado.

Pupitres en la vía de servicio de la A-3

La jornada ha comenzado sobre las 08.30 horas con un corte de la vía de servicio de la A-3, a la altura de Moratalaz. Más de un centenar de docentes han participado en esta protesta, en la que se han colocado pupitres sobre la calzada y se han provocado retenciones en plena hora punta.

La huelga comenzó el 14 de octubre y están llamados a secundarla 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias, que atienden a más de 666.000 alumnos.

Los convocantes reclaman reducir las horas lectivas a 17 en Secundaria, FP y Régimen Especial y a 22 en Infantil y Primaria.

También exigen menores ratios, más atención a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, menos burocracia y mejoras en las instalaciones y la climatización.