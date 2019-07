El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha reconocido que la entidad no alcanzará el beneficio neto atribuido de 1.300 millones de euros para el año que viene previsto en su plan estratégico, debido al cambio en las estimaciones de la curva de tipos.

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año, Sevilla ha confirmado que no logrará alcanzar su objetivo de ganancias del año 2020 debido al nuevo escenario de tipos y a las últimas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

"Cuando lanzamos el plan usábamos una curva de tipos que llevaba el Euríbor a 1 año que se situaba como promedio en el año 2020 en +73 puntos básicos, hoy hablamos de -20 o -30 puntos básicos", ha explicado. En este sentido, ha precisado que la evolución de los tipos explica una parte "no pequeña" del crecimiento del beneficio, por lo que no se va a poder alcanzar la previsión. No obstante, sí que confía en lograr los 2.500 millones de euros en exceso de capital.

"Esta era la idea y así sigue siéndolo", ha precisado, añadiendo que, una vez se consiga, el consejo de administración deberá reunirse para decidir sobre el momento más adecuado para llevar a cabo el reparto. "Primero tenemos que generarlo, para lo que vamos en buena línea, ya que tenemos 18 meses por delante. Creemos que podemos crear 21 puntos básicos de capital por trimestre", ha manifestado.