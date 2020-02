Visto para sentencia el juicio contra Volkswagen por la manipulación de los gases contaminantes en sus coches diésel

En el Juzgado de lo Mercantil nº. 1 de Madrid ha comenzado este lunes 17 de febrero la vista oral por el juicio contra la empresa alemana Volkswagen en el marco del caso 'dieselgate' en el que se le acusa a la compañía automovilística de manipular las emisiones de los gases contaminantes de sus coches durante sus estudios en los laboratorios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) representa a más de 7.500 afectados y solicita a la empresa más de 22 millones de euros de compensación en concepto de daños y perjuicios por lo que cada usuario afectado recibiría 3.000 euros. Todo esto se debe al hecho en el que Volkswagen supuestamente decidió instalar un software en sus vehículos diésel que alteraba los resultados de emisión de gases contaminantes de los coches de la empresa. Ambas partes intentaron llegar a una conciliación pero fracasaron.

Por su parte, la asociación de usuarios afirma que los afectados en España se merecen una indemnización "en condiciones similares a los consumidores americanos y australianos". Según la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, la empresa alemana ofreció una gorra y un llavero a los afectados por motores diésel presuntamente trucados. Todo esto en una causa que supone la única vía judicial abierta en nuestro país en torno al 'dieselgate', un caso que saltó en 2015. Además, Izverniceanu ha resaltado que en España no se ha procedido ni siquiera a sanción adminitrativa. Un hecho que sí que ha ocurrido en otros países.

Volkswagen España se ha desmarcado de la polémica por el trucaje de motores diésel al alegar que, dada su condición de importadora de vehículos del grupo, no interviene en el proceso de fabricación, si bien ha descartado que el "software" instalado en ellos manipule los datos sobre emisiones. Ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, el letrado de la compañía ha insistido en que los programas informáticos que incorporaron los motores de la familia EA 189 hasta 2015 "no falsean nada", y ha pedido que no se compare la situación en Europa con el "dieselgate" de Estados Unidos.