El 34,5% de los hogares españoles no pudo irse de vacaciones en 2022

El 35,5% de los hogares tuvo para afrontar gastos imprevistos el año pasado y el 34,5% no pudo irse de vacaciones. Son los datos que revela la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2022 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según esta encuesta, baja el número de personas en riesgo de pobreza, el porcentaje se sitúa ahora en el 26%, pero la situación sigue siendo complicada para muchas familias.

Según el organismo estadístico, el 13,2% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los 12 meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje ha mejorado algo más de un punto respecto a 2021.

También se redujo seis décimas, del 8,3 % al 7,7 %, el porcentaje de personas en hogares con carencia material y social severa, la que sufren quienes no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días, calentar su casa de manera adecuada, afrontar gastos imprevistos, tener dos pares de zapatos en buenas condiciones o disponer de un automóvil.

Los canarios y andaluces son los que peor llegan a fin de mes

Canarias (13,4%), Andalucía (11,7%) y Extremadura (11%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2022. En contraste, los menores porcentajes los presentan La Rioja (3,3%), País Vasco (3,9%) y Baleares (5,7%).

Por el contrario, La Rioja (18,3%), País Vasco (18,7%) y Madrid (21,3%) son las comunidades donde menos costó llegar a fin de mes.

Riesgo de pobreza

Según la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social era del 21,9 % para los españoles, del 39,6 % para los extranjeros de la Unión Europea (UE) y del 60,4 % para las personas cuya nacionalidad no era de un país no comunitario.

Teniendo en cuenta los ingresos de 2021, el porcentaje de población en riesgo de pobreza alcanzó en 2022 el 20,4%, la tasa más baja desde 2013. Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social bajó en 2022 casi dos puntos, hasta el 26%, su menor cifra desde 2014, cuando se inicia la serie.

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

Los riesgos medios suben un 6%

La ECV de 2022 recoge también cómo han evolucionado los ingresos medios por persona, aunque referidos en este caso al año 2021. Éstos se situaron en 13.008 euros, cifra un 6% superior a la de 2020, año en el que, debido a la pandemia, se registró el primer descenso de este indicador desde 2013.