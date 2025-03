Terrible accidente de la mujer de Romain Grosjean: "No tengo ningún recuerdo"

Marion Jollès Grosjean ha publicado varias fotos desde el hospital para mostrar las secuelas de un durísimo accidente de bicicleta. La periodista francesa y esposa del expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, que salvó la vida gracias al casco.

"Neumotórax, costillas rotas, traumatismo craneal… ¡La total! Accidente de bicicleta, pero no puedo contarles más… No tengo ningún recuerdo. En fin… ¡Gracias por sus mensajes y su apoyo, es adorable! Espero volver a casa lo más rápido posible. Mientras tanto, tengo un marido que se las arregla con los tres niños. Debo reconocer que esta historia es una locura. Todavía no entiendo lo que me pasó ni por qué me duele tanto…", confesó la periodista en su su Instagram.

El piloto que volvió del 'infierno'

No es el primer accidente grave en el matrimonio. Romain Grosjean estuvo muy cerca de perder la vida en 2020 durante el Gran Premio de Bahréin cuando su Haas se incendió y solo el halo permitió que el piloto galo pudiese salir por sus propios medios del coche incrustado en el guardarraíl para escapar del bólido en llamas.

"Les mostré mi cara. Aquí está el resto, cinco días después del accidente. ¡Creo que podría hacer un buen anuncio de seguridad vial! Honestamente, el casco me salvó la vida. Todavía tengo drenajes, pero espero salir del hospital pronto", contó Marion en un post posterior.

"En casa, tengo tres pequeños esperándome, cuidados por su súper papá. ¡Es una suerte! Gracias también a los vecinos y amigos de todos lados, que ayudan tanto como pueden y me envían toda la fuerza necesaria para salir de este infierno", apostilló la periodista.

