Los dos passing imposibles de Carlos Alcaraz que levantaron al público de Toronto

Carlos Alcaraz sufrió de lo lindo en su partido ante Hubert Hurkacz. Y es el polaco llevó al límite al murciano en su duelo de octavos de final del Masters de Canadá, resuelto a favor del español en tres sets y más de dos horas y media de batalla. El de El Palmar ya está en los cuartos de final, donde se medirá al estadounidense Tommy Paul.

Tras perder el primer set, Alcarz resurgió en los dos siguientes y se impuso en dos tie-break ante el el tenista polaco. El público de Toronto disfrutó de la garra y carácter del murciano... y también de su enorme calidad. Y es que el número 1 del mundo dejó dos golpes brutales que levantaron de sus asientos al público canadiense.

Primero se inventó un passing de derecha y en carrera que dejó a Hubert Hurkacz clavado en la red. El polaco tenía ganado el punto, pero con Carlitos nunca es definitivo hasta el último raquetazo.

Si ese passing de derecha fue impresionante, el murciano se sacó de la chistera un passing de revés estratosférico, justo cuando más caliente estaba el partido. Alcaraz rescató una bola imposible de Hubert Hurkacz para pasar al polaco con un revés inverosímil.

"Sin el apoyo del público, posiblemente hubiera perdido"

El show Alcaraz ya está instalado en Toronto y el público canadiense ha recibido al murciano como a un ídolo local desde su primer partido, algo que sorprendió al propio Alcaraz.

"Sinceramente, no sé qué ha pasado en el tercer set. Me he empezado a sentir mal en ese momento, no podía sentir lo correcto con mis golpes, no sé qué pasaba. Solo pensaba en estar calmado, en intentar encontrar el modo de superar los problemas y volver a sentirme bien. Con 6-5, sacando, me he empezado a sentir mejor. Los grandes jugadores tienen que saber encontrar un modo de seguir con vida y de intentar cerrar el partido jugando bien. En los momentos difíciles tienes que creer en ti mismo y en tu estilo, tienes que ir a por ello, no importa si ganes o no. Tienes que jugar lo mejor que puedes en esos momentos. En los tie-break lo he hecho muy bien, y ese es el motivo por el que he conseguido la victoria", resumía Alcaraz.

"Que el público me haya apoyado en mi momento más duro me ha ayudado mucho para superar los problemas e intentar ser mejor. Como he dicho muchas veces, intento hacerles felices, que disfruten con grandes intercambios y buenos golpes. Y en momentos en los que no estoy jugando bien, tener su apoyo es muy necesario para mí. Como dije en la pista, sin su apoyo, posiblemente hubiera perdido. Gran parte de la victoria es gracias a ellos", agradeció el murciano.