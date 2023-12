La rajada de Tariku Novales contra la Federación tras reventar el récord de España de maratón

El atleta Tariku Novales estableció un nuevo récord de España en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso al parar el cronómetro con una marca de 2:05:48, casi un minuto mejor que la marca de Ayam Lamdassem de 2:06:25 establecida en 2022.

Novales, nacido en Etiopía y adoptado con apenas seis años por una pareja gallega, había transmitido en los días previos su intención de ser el primer español en bajar de las dos horas y seis minutos, algo que finalmente consiguió este domingo en Valencia.

Tras arrebatar la plusmarca nacional de Ayad Lamdassem, Tariku era el hombre más buscado por los medios y aprovechó el momento para denunciar su situación actual: "Si vieras mi cuenta bancaria ahora mismo te daría la risa, la verdad. Lo he invertido todo para estar en este estado de forma. No es barato preparar el maratón. Todo financiado gracias a la ayuda de Adidas, si no sería absolutamente imposible".

Sin ayudas

"La Federación, aparte de ignorarme y hacerme esperar meses para decirme si cumplía los criterios, me ha dicho que no. La gente fuera de España flipa con que un atleta de 2:07 fuera de España no tenga ningún tipo de ayuda. No sé, me voy a callar ya...", lamentó en referencia a la RFEA.

El fondista también consiguió su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024: "Es una auténtica vergüenza... Mejor me callo. Que hagan lo que les de la gana, yo seguiré mi camino, si quieren apoyarme bienvenidos sean. Si no, pues seguiré sacrificando tiempo y energía y economía. Si vieras mi cuenta bancaria te daría la risa porque lo he invertido todo en llegar donde estoy y no he contado con ayudas de la Federación".

Maayouf también pulveriza el récord de España

Asimismo, la etíope Worknesh Degefa conquistó este domingo el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una prueba en la que la atleta de origen marroquí y con nacionalidad española desde el mes de junio Majida Maayouf reventó el récord de España de la distancia.

Maayouf, quinta en la prueba, paró el cronómetro en 2:21:27, casi cinco minutos menos que las 2:26:14 que logró el año pasado en esta misma prueba Marta Galimany, que era hasta ahora el mejor tiempo de una atleta española.