Hamilton desvela que recibió insultos racistas de equipos de F1

Lewis Hamilton ha desvelado que el ya retirado Sebastian Vettel le dijo que "en algunos equipos hablaban cosas racistas" sobre él. El piloto de Mercedes cuenta que el germano fue de los que más le "apoyó", mientras que descartó prácticamente volver a formar pareja con el español Fernando Alonso.

"Tenemos que conseguir que la gente empatice, necesitamos empatía. A veces me pregunto, ¿a nadie más le importa? Sebastian fue de los que más me apoyó. Me dijo que en algunos equipos hablaban cosas racistas sobre mí. Se arrodilló conmigo en 2020, todavía no he visto un piloto tan valiente como él. Hay que cambiar las leyes para que la gente viva mejor. Estamos arriesgando nuestras vidas para intentar concienciar a los demás", ha contado el heptacampeón británico en 'True Driver', programa sobre F1 de Dazn.

Quiere el octavo título

En cuanto a la posibilidad de cosechar su octavo título y superar así al mismísimo Michael Schumacher, el genial piloto de Stevenage no escondió que es algo que tiene en "el punto de mira": "Estoy completamente centrado en eso y no quiero distracciones. Quiero ganar el octavo título".

Lewis Hamilton cree asimismo que su récord de títulos no peligra ante el neerlandés Max Verstappen. También ha confesado que ha encontrado en Fernando Alonso uno de los mayores rivales de toda su carrera, si bien ve difícil volver formar equipo como en el año 2007 en McLaren. "Si las estrellas se alinean sí, pero no creo que suceda", terminó el británico.