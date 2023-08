Fernando Alonso apunta a la FIA por el retroceso de Aston Martin

En Aston Martin siguen buscando las razones de su bajón tras su gran inicio en el Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso tiene claro que los nuevos neumáticos de Pirelli han variado el comportamiento del monoplaza verde: "Deslizamos más y tenemos menos agarre, nuestras actuaciones lo demuestran, puede que no hayamos tomado las decisiones adecuadas con nuestro coche", ha apuntado a Nextgen Auto.

El bicampeón asturiano nunca se ha mostrado partidario de los cambios en F1 durante la temporada: "Nunca he sido fanático de esta medida. También hubo algunas temporadas en las que cambiamos el sistema de escape y tampoco estuve de acuerdo. No sólo son los neumáticos". Lo cierto es que el AMR23 ha perdido estabilidad desde el cambio de carcasas de Pirelli.

"En este caso es un problema de seguridad de los neumáticos. No vi explosiones u otras cosas en la primera parte del año, pero tal vez en Pirelli vieron aspectos críticos en las gomas que nosotros no conocemos. Está claro que hicieron este cambio por alguna razón, así que estoy feliz con ello", abundaba.

Eso sí, Fernando Alonso reconoce que ahora no les queda otra que adaptarse a las nuevas gomas para lo que resta de temporada y la próxima: "Ahora tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos compuestos y nuevas construcciones y sacarles el máximo partido, porque es posible que no hayamos sabido cómo abordarlos en este momento. Tenemos que mejorar", señalaba el piloto de Aston Martin.

Krack ni desmiente, ni confirma

¿Obligó la FIA a hacer cambios en el Aston Martin AMR23? El asturiano no lo desvela, pero sus palabras son interpretables: "Una temporada, el alerón delantero de Red Bull estaba haciendo cosas raras y acabó siendo prohibido. Si encuentran algo diferencial deberían mantenerlo por el resto del año. Y si no fuera legal, no deberían serlo durante las primeras diez carreras de la temporada".

Ya a finales de la semana pasada Mike Krack, jefe de Aston Martin, desmintió dichos cambios... aunque en un principio dijo que a Sky Sports que no podía "desmentir ni confirmar" dicha información. Krack también reconoció que la situación actual del bólido de Silverstone podría deberse una mala evolución: "Algunos de nuestros competidores llegaron con paquetes fuertes y se han vuelto muy rápidos".