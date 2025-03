Miguel estuvo siete minutos muerto, tiene una traqueotomía y hace tres deportes

De lunes a viernes, menos los jueves. Son los días que tiene actividades extraescolares Miguel, el pequeño coruñés de 8 años que con 17 meses, el 20 de diciembre de 2017, estuvo muerto durante siete minutos y tuvo un par de paradas más. Ahora tiene una traqueotomía que le permite respirar con facilidad.

Estas actividades que tiene casi todos los días de la semana están todas relacionadas con el deporte: hace gimnasia artística, breakdance y skate. "Primero lo metí a fútbol, pero la federación no permitía que jugase los partidos por la traqueo”, explica su madre, Alexia Hermida. "Yo no quería que él se sintiese mal por estar en el banquillo", sigue.

Entonces, al pequeño le interesó la gimnasia artística a raíz de ver los Juegos Olímpicos y probó. Fue amor a primera vista, en el primer entreno. Hace saltos, trompo, doble barra y otras disciplinas dentro de la gimnasia. Además, compite en ellas y en la última quedó de sexto y octavo en las pruebas a las que se presentó.

"Tienes miedo a que se haga daño por la cánula, pero también se lo puede hacer por la calle", explica su madre.

"Él sabe lo que tiene", sigue, "y se cambia la cánula cada quince días él solo desde los cuatro años o cinco". Así, su madre lo último que quiere es que su hijo se sienta en una burbuja. Quiere que haga todo lo que se proponga y quiera hacer.

"Es un niño normal"

Miguel no ha dejado de sorprender a los médicos. Pese a que estos consideraron que el pequeño no podría hablar, lo hizo a los tres años y "ahora no calla, habla como un loro y además habla perfectamente", explica la madre. Y sobre hacer deporte, lo mismo: "Es que no para quieto desde que se levanta hasta que se acuesta". Y solo hay que estar un par de minutos cerca del niño para darse cuenta: inunda de energía el lugar donde esté solo con su presencia y alegría.

De hecho, la madre incide: "Es un niño normal, que puede hacer lo que hacen los demás". Simplemente tiene que tener cuidado por lo que el propio pequeño ya sabe que tiene y, en la escuela, cuenta con la supervisión de su cuidadora.

Sus deportes

Actualmente el pequeño hace gimnasia, breakdance y skate de forma regular, aunque en verano probó también surf. En breakdance también compite y se desenvuelve estupendamente. Hace el pino, volteretas y le pone mucha actitud. Pero su deporte favorito es la gimnasia artística y, dentro de esta, el salto mortal hacia lo que él llama "cubitos", esto es, el foso al que se cae donde hay espumas con forma de cubos.

El pequeño no da tregua. Le apasiona saltar, jugar, aprender y hablar. De mayor dice que quiere ser enfermero porque quiere pinchar a la gente y porque está muy en contacto con esta profesión. Aunque quizás tras nuestra visita ahora quiera ser operador de televisión, ya que ha quedado anonadado con la cámara que lo ha acompañado en esta tarde de entreno.

