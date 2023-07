Maja Kuczynska, la 'bailarina del viento', consigue un récord no oficial haciendo 50 volteretas en caída libre

La paracaidista polaca Maja Kuczynska ha hecho algo que nadie antes había conseguido: ha dado un total de 50 volteretas en caída libre. Esta paracaidista de 23 años es especialista en todo tipo de saltos en el aire y es campeona del mundo junior de estilo libre en paracaidismo 'indoor'.

"El récord Guinness de más volteretas en el aire es todavía 19. Creo que es muy bajo", señala Maja Kuczynska a Antena 3 Deportes. La deportista polaca superó ese récord por una ventaja abultada. En el momento de hacerlo, "no contaba las volteretas, tuve suerte de hacer un gran número", asegura. La deportista de Red Bull alcanza hasta los 250 km/h en una caída libre.

"Cuando paré, estuve treinta segundos sin ver nada"

Pero es que si hay algo difícil en este reto, según Maja, no son las volteretas: "Lo importante es no marearse demasiado, porque no has aterrizado y sigues en peligro". Y añade lo siguiente: "Cuando paré, estuve treinta segundos sin ver nada".

Maja Kuczynska comenzó en el mundo del paracaidismo con tan solo 10 años, por un salto en tándem con su padre. Desde entonces lleva haciendo desafíos como este día de hoy y no se cansa. La paracaidista polaca es de las pocas personas que puede presumir de haber volado casi todos los cielos del mundo.

"Experimento la misma sensación de libertad"

"Cada vez que entro en el túnel experimento la misma sensación de libertad. Eso me hace sonreír. Me he dado unos buenos golpes, por ejemplo en la cadera, y tenido conmociones chocando contra el techo o las paredes: a la que te descuidas y olvidas de la ingravidez, sales disparado... Hay que tener el control en todo momento, calcularlo todo", contó hace unos años Maja Kuczyńska para medios internacionales.

El paracaidismo es un tipo de salto que se realiza desde las alturas. En esta técnica se utiliza un paracaídas (aparato diseñado para frenar las caídas). Además, estos saltos se pueden realizar desde cualquier transporte aéreo como helicópteros, aviones, globos aerostáticos o incluso desde montañas.