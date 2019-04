Zidane: "Todos estamos con Cristiano. El tema está arreglado"

Derrota contra Atleti y polémica con Cristiano

“El del Atlético es un partido perdido y ya está, no podemos pensar en ello. Hay que pensar en lo que hay por delante"

“Cristiano ha hablado con todos, conmigo y con todos. También es pasado. Sabemos de la importancia de Cris y todos estamos con él"

“El tema con Cristiano está arreglado. Esto lo vamos a sacar nosotros, todos juntos. Dentro, no fuera"

James e Isco, ¿señalados?

“¿James? He hablado con él, pero no es cosa de hablar. Trata de hacer su trabajo y de hacer lo máximo, entrena bien…"

“Yo no voy a culpar a James. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando, tener más continuidad. Pero no solo él, todo el equipo"

“Es fácil decir Isco o James, pero aquí estamos todos en el mismo barco. Mientras yo sea entrenador, vamos a pelear"

“Tengo que buscar soluciones para que James juegue mejor. Y Pepe, y Benzema… Para que jueguen mejor todos"

Levante, próximo rival en Liga

“Sólo pensamos en el partido de mañana, hacerlo lo mejor posible, ganar y ya está"

“El Levante va a salir al campo como siempre, dando lo máximo. Tenemos que estar preparados para hacer nuestro partido"

“Quiero de los jugadores que den el 100%. Luego en un partido las cosas salen o no salen"

Sobre su continuidad como técnico

"¿Si me veo en el equipo el próximo año? (se ríe) Vaya pregunta. Estoy contento con lo que estoy haciendo, mejorando día a día"

“Hace dos meses que llegué todo era bonito, ahora que he perdido un partido todo es negro. Esto lo vamos a sacar adelante todos"

"El resto (sobre seguir el año que viene o no) no me importa"

“Cada vez que hay un partido malo… Perdimos contra un rival que jugó mejor que nosotros, punto"

Modric, tocado; Mayoral le gustó

“Modric no va a estar mañana por un golpe muy fuerte en el pie. Mayoral ya verás si mañana es titular, me encantó el sábado"

“Es un momento importante para Mayoral, se merece estar aquí con nosotros"

“¿Mantener la tensión en Liga cuando no nos jugamos nada? Eso de que no nos jugamos nada lo dices tú"

“No pienso en lo que viene tras el partido de mañana. Ahora soy tercero pero queremos alcanzar el segundo puesto y si podemos, el 1"

“Esté el primero a 27 puntos o a 12, eso nos da igual. Hay que adelantar al segundo y acercarnos al primero"

Problema mental, no físico

“Físicamente estamos muy bien. Para mí no es una cuestión física por lo que perdemos contra el Atlético"

“¿Que puede correr más el Atlético? Es un dato y ya está. Nosotros físicamente estamos bien. Hay que meter la pierna"

“Perdemos muchos duelos individuales en los partidos" “Lo que tenemos que hacer es que no vuelva a pasar"

Bale vuelve con el grupo

“Bale esta mañana ha estado con nosotros, el primer entreno que hace entero. No tiene molestias y estoy contento"

“Bale es fundamental para el Madrid. Prefiero que esté con nosotros siempre. A ver si este fin de semana ya puede estar”

Sobre el cúmulo de lesiones este año

“¿Tantas lesiones? En una temporada siempre hay lesionados. Pienso en positivo: en poco tiempo recuperaremos a todos"

“¿Si influyeron los viajes de pretemporada en las lesiones? No, no, no. Han pasado cosas y siempre van a pasar"

¿Cambios a final de temporada?

“A final de temporada habrá seguramente cambios, pero de momento nos concentramos en lo nuestro, en nuestra obligación"

“¿Si tengo manos libres para la plantilla del año que viene? Nadie sabe qué va a pasar en tres meses, mañana sí soy el responsable"

“Nuestra obligación es dar el máximo por la gente que nos sigue. Mañana vamos a hacerlo"