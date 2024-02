La terrible entrada a Mbappé que pudo lesionar de gravedad al delantero del PSG

La victoria del PSG ante el Brest en los octavos de final de la Copa de Francia quedó en un segundo plano ante la escalofriante entrada que sufrió Mbappé y que estuvo muy cerca de lesionar de gravedad al delantero de Bondi. Corría el minuto 69 del partido, con un 2-1 a favor del conjunto parisino, cuando Kylian recibió un balón en en centro del campo y controló girándose a alta velocidad. Lilian Brassier le cazó y le pisó el tobillo izquierdo.

La secuencia a cámara lenta dejaba en evidencia el alto riesgo de la acción y lo cerca que estuvo Mbappé de sufrir una grave lesión. Su tobillo se dobla de forma terrible bajo los tactos del jugador del Brest, quien vio la segunda cartulina amarilla y acabó expulsado.

Luis Enrique, entrenador del PSG, habló sobre el estado del tobillo de Mbappé tras el partido y sólo confirmó que se le van a realizar pruebas este jueves para determinar si hay o no lesión.

"No, la verdad es que no tengo noticias. Los médicos le van a hacer pruebas mañana, recibió un fuerte golpe en el tobillo. Pudo completar el partido, así que no creo que sea muy grave. Esta es la noticia que tengo", explicó Luis Enrique.

Por suerte para el jugador del conjunto parisino, la dura entrada de Brest no le impidió a Mbappé continuar el partido hasta final y se libró de sufrir una grave lesión que le habría apartado de los terrenos de juego varios meses de competición.

