Raúl González: "¿Trabajar en el Barça? Esto es fútbol, no se puede decir que no haré ni esto ni lo otro"

Raúl González Blanco, exjugador del Real Madrid y embajador de la LaLiga en Estados Unidos, concedió una entrevista para el diario 'Sport' en la que habló sobre su futuro en el mundo del fútbol y de temas de actualidad de este deporte.

Posibilidad de trabajar en el Barcelona

El exmadridista no cierra la posibilidad de poder trabajar en el Barcelona: "Me gusta hacer las cosas paso a paso. Lo primero es regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno. Pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro", explicó.

Esta pregunta viene precedida después de que le preguntaran sobre su apoyo al barcelonismo: "He estado 17 años en el Real Madrid y nadie puede dudar de mi madridismo. Mi conciencia está tranquila. Otra cosa muy distinta es que cuando se habla de fútbol y analiza, por ejemplo, lo que ha hecho el Barcelona estos años, es justo reconocer que lo ha hecho bien." relató.

Paciente con su futuro

El exinternacional español fue preguntado sobre su reincorporación al mundo del fútbol a la que no pone fecha: "Ni me marco plazos ni todavía he definido qué hacer en un futuro inmediato. Lo único que tengo claro es que el fútbol es mi pasión y seguiré vinculado a él", declaró.

"Eso sí, cada vez hay que estar más preparado y por eso sigo en Nueva York, un poco la meca en todo lo referente al mundo del marketing y la explotación de las competiciones", puntualizó.

El exdelantero no aclaró si este regreso será para los terrenos de juego como entrenador o en los despachos: "No sé si mi futuro está en el campo o en los despachos. No he decidido si me encamino hacia el mundo de los entrenadores o bien hacia un perfil más ejecutivo. Todavía no lo tengo nada claro", expresó.

Cristiano Ronaldo o Messi

No podía faltar la pregunta clave de los últimos años, y no es otra que la de la comparativa entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo: "Son dos jugadores únicos y, de verdad, creo que se encuentran a un mismo nivel. A mí no me gusta compararlos en función de sus títulos. En mi ranking estarían seguro entre los cinco primeros", afirmó.

La renuncia de Luis Enrique al banquillo del Barcelona

La marcha de Luis Enrique, como entrenador del conjunto culé, es algo que ha provocado muchos rumores sobre sus sucesores: "He estado 17 años en un club como el Real Madrid y, salvo Vicente del Bosque y Mourinho, nunca he visto a entrenadores que permanezcan más años", analizó.

"Luis Enrique ha hecho un grandísimo trabajo en el FC Barcelona y de verdad que entiendo que necesite un respiro. Pero eso son cosas que debe decidir cada uno", afirmó.