Ramón Calderón: "Florentino Pérez está como loco por que vuelva Mourinho"

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón cree que Jose Mourinho podría regresar para dirigir el cuadro madridista, porque "Florentino está loco por que vuelva".

Durante un acto de Nacex, que ha tenido lugar en el Real Club de Golf El Prat de Terrassa (Barcelona), Calderón ha recordado los últimos cambios producidos en el banquillo del equipo blanco desde la temporada pasada.

"Habían despedido a un entrenador (Ancelotti) al que todos apoyaban públicamente, después vino uno (Benítez) con la fecha de caducidad en la frente, al que ratificaron en diciembre y echaron al cabo de dos semanas, y ahora han puesto uno (Zidane) que entrenaba en Segunda B", ha dicho.

Ve posible la vuelta de Mourinho

En cuanto a Zidane, Calderón ha recordado que es "admirado por todos" pero en su faceta de jugador. "Como entrenador viene de la tercera categoría en España. Ojalá tenga éxito", ha dicho. Y tiene claro que, en el caso de que Jose Mourinho no fiche por el Manchester United, su destino será el Real Madrid.

"Si no se gana nada, lo veo en el banquillo del Bernabeu, es mi sensación", ha dicho Calderón, a quien no le gusta esta idea a pesar de admitir que el portugués es un gran entrenador. "¿Otra vez la guerra? Mourinho provoca momentos que no deseables y no es lo ideal", ha dicho Calderón, quien ha desvelado de que Florentino Pérez lleva intentando fichar al portugués desde el año pasado, pero Mourinho no quiere.

"Han intentado convencerle en varias ocasiones. El presidente está loco por que vuelva Jose Mourinho", ha insistido el exdirigente madridista. Ha asegurado Calderón que el club "lo aguantan los jugadores" que han demostrado "una fortaleza mental excepcional" y ha recordado que en los últimos siete meses los jugadores se han visto sometidos a "un bombardeo constante por parte de la presidencia que es impresionante".

El Real Madrid de Florentino Pérez, "una dictadura"

Tras asegurar que el Real Madrid ha pasado de ser "un club democrático" a convertirse en la actualidad en "una dictadura absolutamente férrea en la que no hay ninguna posibilidad de ser presidente a no ser que te llames Florentino Pérez Rodríguez", Calderón ha comentado si que el Real Madrid gana el clásico, entonces "hay liga".

"El Barça llega con ventaja, pero ojo con el Madrid, que en estos partidos pone coraje y garra. Si ganamos, hay Liga", ha insistido Calderón, que fue presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009.