Rafinha sufre una fractura nasal y será baja para el partido de Copa frente al Atlético

El centrocampista del Barcelona Rafinha Alcántara sufre una fractura nasal como consecuencia del encontronazo que sufrió con su compañero, el portero Marc-André Ter Stegen, durante el partido de Liga que su equipo disputó ante el Athletic Club en el Camp Nou.

Los servicios médicos de la entidad azulgrana han informado que las pruebas realizadas al jugador confirman que tiene rota la nariz, lo que se une a la enorme brecha que los tacos de la bota de Ter Stegen le hicieron en la cara y que le provocó que tuviera que abandonar el partido, en el minuto 53, sangrando visiblemente.

Rafinha no se ha entrenado, lo mismo que el defensa Gerard Piqué, que no jugó la segunda parte contra el Athletic por una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda y que ha hecho trabajo específico. El parte médico de Rafinha no establece plazo de recuperación para el centrocampista, ni precisa si éste utilizará una máscara protectora que le permita jugar durante las próximas semanas. Lo que es seguro es que el brasileño es baja para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el Barça disputará el próximo martes ante el Atlético de Madrid.

(A continuación se mostrará la imagen del jugador, y se advierte que puede herir su sensibilidad).