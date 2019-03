Pelé: "Neymar es muy buen jugador, pero no es completo"

Messi es hoy el mejor

Pelé, el mejor jugador de la historia de Brasil, afirmó que Neymar es un "muy buen jugador" pero no es completo como los grandes futbolistas de antaño y sólo se dedica a atacar.

En una entrevista a la revista Placar, Pelé cuestionó las habilidades de Neymar en el remate de cabeza y señaló que tiene "déficits" en las labores defensivas y de organización.

"Neymar es un delantero, juega hacia adelante. Es específico. No juega hacia atrás, no organiza, no sale jugando", comentó Pelé en la entrevista, publicada en la edición de noviembre de Placar.

El exdelantero, que acaba de cumplir 75 años, incluso aseguró que Vasconcelos, jugador que militó en el Santos en los años 50, "fue diez veces mejor que Neymar, sin duda alguna".

Para Pelé "es difícil comparar tanto déficit" entre Neymar y los grandes jugadores del pasado que, según él, eran más completos, aunque calificó al delantero del Barcelona como la única "figura" de la actual selección brasileña.

Del pasado, elogió a jugadores como Garrincha, Falcão, Zico, Rivellino, Romário, George Best, Cruyff, Bobby Moore, Bobby Charlton y Franz Beckenbauer, entre otros.

Pelé consideró que el mejor jugador de la actualidad es Messi, cuyo estilo de juego comparó al de Maradona, aunque también criticó las deficiencias del argentino.

"Messi, siempre lo dije en estos últimos diez años, es uno de los que yo creía que eran superiores. Pero, por ejemplo, de cabeza no va bien. Él usa más la izquierda y no es ambidiestro. Y hoy es el mejor", afirmó.

Dijo que "hace un tiempo" Cristiano Ronaldo era el mejor y lo comparó con el estilo de Ronaldo Nazario, aunque señaló que el delantero brasileño era "aún más rápido" que el portugués.

Sobre la actual selección brasileña, Pelé consideró que está atravesando una "fase difícil", necesita hacer "un buen reciclaje" y va a pasar "apuros" hasta formar un grupo de confianza.

El campeón de los Mundiales de 1958, 1962 y 1970 habló sobre su relación con los aficionados y dijo que no recibe el mismo trato en el extranjero, donde siempre lo tratan como un "ídolo", y en Brasil, donde se le exige mucho y le tienen un "amor diferente".

"En Brasil, por ser brasileño, a veces la gente no entiende que soy una persona normal. Soy un hombre, por lo tanto me gustan las personas, tengo defectos, tengo mis preferencias. La gente, a veces, no lo acepta mucho. A veces quiero dar un consejo, decir alguna cosa que creo que sería buena y la gente entiende mal", comentó.