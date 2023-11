Medina Cantalejo, sobre el caso Negreira: "Quien lo haya hecho, que lo pague"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, ha comparecido ante los medios para realiuzar un balance de la labor arbitral en la primera parte de la temporada y ha asegurado estar "muy satisfecho por la labor y el rendimiento de la plantilla" de árbitros y destacó que "ha habido un buen desempeño en las áreas" y un "alto nivel de acierto" en el primer tercio de la temporada.

"Dijimos que la temporada anterior había sido complicada y que el rendimiento de los árbitros era mejorable, pero lo que son estas jornadas estamos muy satisfechos por la mano de obra y el rendimiento de nuestra plantilla, admitiendo que ha habido errores, pero muchísimos aciertos", indicó Medina Cantalejo.

"En cuanto a los penaltis, creo que ha habido menos y han sido acordes a las instrucciones dadas. El criterio de no pitar penaltitos se ha llevado a rajatabla. Claro que hay errores. Quien me diga que las manos ha sido un problema esta temporada, no está siguiendo la competición. Creo que ha habido dos manos mal señalas esta temporada tanto del campo como del VAR. Solo se me viene a la cabeza un error manifiesto. En el área se está funcionando bien", explicó el máximo dirigente de los árbitros españoles.

El presidente del CTA fue preguntado por la sala paralela del VOR y aclaró que "no hay una sala secreta"

"La estrenamos con vosotros y estuvo aquí LaLiga… Se hizo una inauguración. Si alguien piensa que hay un túnel donde entramos a decir que piten tal penalti, no conoce esto. Tirad de hemeroteca. Los entrenadores no tienen que saber cuántas personas hay. No hay una sala secreta", apuntó Medina Catalejo.

Respecto a los vídeos de RMTV sobre los árbitros que pitan al Real Madrid, el presidente del CTA opina que no es algo positivo.

"Siempre hemos vivido críticas fuertes. Pero no es positivo intentar presionar al árbitro desde antes del partido. Se están sacando imágenes de todos los árbitros. De algunos se les ha sacado imágenes de cuando pitó al Castilla en Segunda B. Eso no es positivo. Los árbitros están preparados. Ahora hay dos equipos que han salido a contrarrestar. No nos gusta y no nos parece lo correcto. Espero que se recapacite sobre este modo de actuar. Por mucho que me digas, no te voy a pitar a favor los córners. Si hay algún problema, pueden venir a hablar con nosotros y les explicamos cómo funciona el VAR. En esta vida se pueden hacer las cosas con ética y respeto", apuntó Medina Cantalejo.

"¿Caso Negreira? Estamos deseando que paguen los culpables"

En otro orden de cosas, el presidente del CTA aseguró que están "deseando que paguen los culpables" implicados en el 'caso Negreira' y que este tema "se resuelva definitivamente y cuanto antes" por el daño que ha hecho a su colectivo y al fútbol español.

"Estamos deseando que definitivamente paguen los culpables. Esto ha hecho mucho daño al arbitraje, es una situación muy grave que daña al arbitraje y al fútbol español", aseveró Medina Cantalejo.

"Si tienen pruebas, que lo castiguen ya, queremos que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva, y que quien lo haya hecho lo pague, sea Negreira, el FC Barcelona o quien sea. Si el juez tiene nombre y apellidos del árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague", subrayó.

"Tenemos que respetar el auto del juez porque si no, no podemos pedirnos respeto, pero no lo comparto, en absoluto, es un poco aventurado hablar de indicios, de comentarios...", advirtió Medina Cantalejo.