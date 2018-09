Luis Enrique: "Hemos jugado una de las mejores primeras partes de la temporada"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha afirmado que el primer tiempo que su equipo ha disputado ante el Sevilla (3-0) es "uno de los mejores" 45 minutos del curso, algo que ha reconocido que le permite "ser optimista" con vistas al futuro.

"La de hoy a ha sido una de las mejores primeras partes de la temporada por la entidad del rival, por el poco peligro que nos han creado y por lo mucho que hemos generado", ha analizado el preparador asturiano en la rueda de prensa, quien ha resaltado que han jugado "el primer que habíamos soñado".

El resultado conseguido en el primer tiempo (3-0) provocó, según el técnico, que se viera un partido "totalmente distinto" en el que "los dos equipos han generado peligro para marcar dos goles".

"Después de ver un rendimiento como el de hoy te hace ser optimista. Pero la línea que separa la victoria de la derrota es muy fina. Ahora se trata de ir gestionando la plantilla para ir controlando las cargas, pero con este calendario es difícil", ha admitido.

Preguntado por si la buena dinámica del equipo tiene que ver con la decisión de anunciar su futuro antes del tramo decisivo de la temporada, Luis Enrique ha bromeado: "Los jugadores tienen tantas ganas de verme marchar que vuelan". En este sentido, ha dicho que los jugadores "están por encima de cualquier situación" y que "son suficientemente maduros" para afrontar con seriedad el tramo decisivo de la temporada.

Precisamente sobre el futuro, Luis Enrique ha vuelto a hacer referencia a la decisión de tomarse un año sabático, algo que ayer hizo público. "En verano me veo bebiendo sidra en Gijón y en primavera no está mal estar en el banquillo del Camp Nou. Me lo paso pipa si ganamos. Cuando perdemos ya sé que va a llegar el holocausto caníbal y yo estaré por medio", ha ironizado.

Entre los nombres propios del partido, Luis Enrique ha destacado al uruguayo Luis Suárez -"sus capacidades hace de él el mejor 'nueve' del mundo"- y de Andrés Iniesta, de quien ha elogiado sus "valores".

"Iniesta convierte un deporte como el fútbol, tosco y con fuerza física, como si fuera un pintor. Pinta su lienzo. Iniesta es un ejemplo para todos los niños del mundo. Nunca tiene un mal gesto, una mala palabra", ha zanjado.