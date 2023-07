Leo Messi, sobre su fichaje por el Inter de Miami: "Estoy feliz por la decisión que tomé"

Leo Messi ha dejado claro en sus últimas declaraciones a un medio argentino que está "feliz" con su fichaje por el Inter de Miami. Además, ha dejado claro que su mentalidad "no va a cambiar" y que seguirá dando siempre "el máximo". Además, ha confesado que su retirada de la Selección Argentina será "en poco tiempo, por lógica".

"Estoy feliz por la decisión que tomé (de fichar por el Inter), estoy preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar por el hecho de irme a Estados Unidos. Daré el máximo para mi nuevo club", ha recalcado el argentino.

Sobre el Mundial de Qatar 2022

Messi ha hablado también de su triunfo en el Mundial de Catar con la Selección Argentina y se ha referido a él como "el trofeo más deseado" y el "único" que le faltaba. Para él, "ser campeón del mundo es inexplicable", sobre todo "por todo lo que sufrió en la selección".

"Ahora valoro más todo porque son los últimos años. Cuando me retire, valoraré muchísimo más si cabe todo esto, sobre todo ser campeón del mundo, que queda para siempre, y en un país como el nuestro. Va a ser para la historia", ha afirmado Leo.

A pesar de haber alabado este gran triunfo con la Selección 'Albiceleste', ha hablado también de las críticas que recibió allí "cuando las cosas iban mal". Messi ha comparado esto con la situación que vivió en Barcelona, donde "disfrutó muchísimo", además de "jugar y ganar bien". Sin embargo, cuando llegaba a su país natal, "continuamente tenía que pasar una prueba o depender de un resultado". Incluso ha asegurado que su familia "llegó a sufrir muchísimo".

En cuanto a su retirada, Messi también ha querido dar declaraciones y se ha escudado en su edad para indicar que será "en poco tiempo, como es lógico", pero que, por ahora, se dedicará a "pensar en el día a día y disfrutar".

"Quiero que me recuerden como una persona normal, buena, más allá de lo deportivo. Pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo, ojalá sea el mensaje más que el recuerdo para la nueva generación que tanto me sigue y me cuida", ha concluido Leo Messi