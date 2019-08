Kylian Hazard, hermano menor del futbolista del Real Madrid, ha publicado un vídeo en Instagram para pedir disculpas por una infracción automovilística.

El futbolista belga Kylian Hazard, hermano del madridista Eden Hazard, fue sorprendido conduciendo a 240 km/h por las autoridades de su país, llegando a ser arrestado temporalmente y recibiendo una fuerte sanción económica. Además, le han retirado durante varios días del carné de conducir.

Tras el incidente, Hazard ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram para pedir disculpas. "La semana pasada cometí un error casi irreparable. Puse mi vida en peligro y casi la de las personas que me rodean, así que tenía que hacer un vídeo para disculparme con las personas que me siguen", comenzó.

"He visitado un centro para la gente que ha tenido accidentes en carretera y me ha permitido reflexionar y decirme que tengo que poner más atención al volante, que nada está asegurado y que todo puede pasar", cuenta. "Debido a lo que hago, tengo que dar ejemplo y no lo he hecho, así que tenía que excusarme ante todo el mundo", reflexiona.

Kylian es el tercero de los hermanos Hazard, también futbolista. Tiene 24 años, pasó por el Chelsea como Eden y Thorgan y ahora milita en el Círculo de Brujas belga.