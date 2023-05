¿Fue un baño del City al Real Madrid? La sorprendente respuesta de Xavi Hernández

De Xavi podrán decirse muchas cosas buenas y alguna que otra 'mala' pero lo que todo el mundo tiene más claro que el agua es que es un hombre de fútbol. Este viernes la prensa quiso lanzar la caña para comprobar si el entrenador del Barcelona picaba... y no fue así. Los periodistas se la pusieron en bandeja pero el entrenador 'esquivó' la pregunta y pasó de hacer más sangre en la herida blanca: ¿Fue un baño del Manchester City al Real Madrid? Xavi responde.

"No me gusta la palabra 'baño', tampoco la de 'fracaso'"

"En el fútbol no me gusta la palabra baño porque es despectiva, no es constructiva así que no me gusta. Igual que fracaso", comenzó diciendo el técnico que acaba de proclamarse campeón de Liga con el Barcelona.

Xavi sienta un precedente

El catalán 'echó' un capote al Madrid y aprovechó para soltar entre medias la palabra 'fracaso' que tanto se le ha atribuido al Barça tras caer esta misma temporada hasta dos veces en Europa (fase de grupos de Champions y 1/8 de Europa League ante el United). Estuvo inteligente la leyenda culé al sacar tajada de una pregunta en la que podía herir al Madrid, lejos de eso terminó dándole la vuelta para sentar un precedente. No existen los 'fracasos' ni los 'baños'.

"Para mí el City es el mejor equipo del mundo"

Por otra parte, Xavi desvío el foco de la pregunta y alabó el juego del equipo de Guardiola: "El City fue superior, especialmente en la primera parte, y fue capaz de aprovecharlo. No fue así en el Bernabéu pero el otro día sí, fue justo vencedor. Ya dije el otro día que para mí es ahora mismo el mejor equipo del mundo", sentenció.

El equipo dirigido por Pep Guardiola jugará ante el Inter de Milán la segunda final de Champions League de su historia, la primera también fue con Guardiola pero en ese año (2021) no pudieron hacerse con el título de campeón tras caer ante el Chelsea. Esta vez los 'citizens' tienen todo de cara para levantar la orejona. No obstante, una final es una final y el Inter ya sabe lo que es ganar una Champions League, concretamente 3.

El Barça y el Madrid, dos finales de temporada bien diferentes

Mientras tanto, el Barcelona, ya con el título de Liga bajo el brazo jugará esta noche en el Camp Nou ante la Real Sociedad. El Madrid, por su parte, hará lo propio contra el Valencia en Mestalla con el único objetivo de dar buena imagen y curar, si es que eso es posible, las herida que dejó el 4-0 del Etihad.