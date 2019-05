Sergio Ramos confirma que seguirá en el Real Madrid: "Quiero retirarme aquí"

Dispuesto a aclarar dudas

"Después de todo el jaleo que se ha montado, qué mejor que aclararlo. Estoy dispuesto a acabar con vuestras dudas, es lo más adecuado para todos".

Aclarar su futuro

"Quiero dejar claro mi futuro. Se ha especulado con muchas cosas, nunca hemos tenido ningún encontronazo. Quiero retirarme aquí y qué mejor manera que construyendo el futuro. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, como me merezco después de tantos años".

Una relación "de padre a hijo" con Florentino Pérez

"Yo le hubiera renovado de por vida. El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo, el roce hace el cariño y son muchos años. Siempre me ha mostrado un cariño especial en todo tipo de decisiones".

Claro con sus ideas

"No me quiero ir del Real Madrid, mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí".