Luis Enrique: "Que el Madrid gane Liga y Champions no me preocupa"

El futuro de Iniesta en el Barcelona

Ya no me toca pronunciarme a mí.

Partido contra el Villarreal

Dificultades máximas contra un rival que está peleando por clasificarse a la Champions. Me espera un rival que quiera el balón y que presione arriba. Allí en El Madrigal merecimos ganar.

¿Es injusto que Cristiano tenga los mismos Balones de Oro que Messi?

No tengo nada que decir, no me interesa mucho este tema.

Cómo se gestiona la presión al final de Liga

Cuando se acerca el final la presión se va diviendo. Lo que intentaremos hacer es ganar lo que queda.

Cómo vive los últimos días como técnicos del Barça

Lo vivo con la misma ilusión que he vivido los anteriores finales de temporada. Esperando que se acerquen los partidos... igual que todos los años.

¿Entiende la preocupación de que el Madrid gane Liga y Champions?

Me centro en lo que podemos controlar nosotros. Es evidente que todos los clubes tienen otros clubes rivales con diferencias. Pero es básico centrarse en lo que podemos hacer nosotros.

Las palabras de Quique sobre el libro 'El payaso que hay en ti'

No tengo tiempo para contestar preguntas de jueguitos de ese estilo. Yo leo bastante, mucho diría yo.

El final de Liga

Si alguien sabe quién la va a ganar que nos lo avise. En otros se ha ganado en últimas jornadas y este año tiene toda la pinta.

El desgaste mental de estar mirando lo que hace el Madrid

Es la misma historia cada final de temporada. Hay que aguantar la presión, unas veces detrás y otras delante y en función eso, intentar que afecte lo menos posible. Soportar esa presión e intentar superarla.

Condiciona a los jugadores no saber su sustituto como técnico

Es una pregunta para jugadores. Yo fui jugador pero hace ya mucho.

Qué características debería tener su sustituto

Las definí el primer día, es lo que he intentado hacer desde que llegué aquí.

¿Que el Madrid gane algún título afecta a la valoración de la temporada?

Yo me centraré en analizar lo que ha hecho el Barça. Lo demás es un tema particular de cada aficionado.

Cuando jugáis, ¿piensas el impacto para aficionados de todo el mundo?

No sé si sería muy positivo pensar en toda la gente que te ve. Sabemos la repercusión de cada partido que juegas, cada temporada... A partir de ahí, tienes que centrarte en tu trabajo. Sabiendo que hay muchos culés por el mundo y que cuando ganas se llevan una alegría.

Al margen de resultados, ¿siente que los suplentes del Madrid han dado más que los del Barça?

No.

Algún consejo para Simeone para intentar remontar al Madrid

No.