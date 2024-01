La decisión final de Mbappé se acerca: "Sabe que se va a ir"

Kylian Mbappé estaría cerca de tomar su decisión final sobre su futuro. El atacante galo aseguró que antes del partido de Champions League contra la Real Sociedad iba a revelar cuál era su futuro, y para esa cita, el próximo 14 de febrero, cada vez quedan menos días. Daniel Riolo, periodista de 'RMC Sport', asegura que el futbolista está jugando su ultima temporada en el Paris Saint-Germain: asegura que Kylian Mbappé está molesto con su posición de delantero centro, pero que no se lo va a rebatir a Luis Enrique porque sabe que en junio saldrá del club parisino.

"Sabe que se va a ir, así que lo superará. Claro que no le gusta la posición que le quiere dar Luis Enrique"

"Contrariamente a lo que se piensa, a Mbappé no le gusta esa posición. Como está en su último año en el PSG, no se va a quejar. Sabe que se va a ir, así que lo superará. Claro que no le gusta la posición que le quiere dar Luis Enrique. Que lo haga es una decisión del entrenador, pero que nunca quiera explicar nada de lo que hay detrás y que menosprecie a los que le preguntan es totalmente inaceptable. Y no tiene nada que ver con los periodistas, tiene que ver con vosotros que nos escucháis y pagáis abonos para ver los partidos. Su actitud me parece anormal, despectiva y egoísta", apuntó Riolo, crítico con el entrenador asturiano.

El fichaje interminable

El contrato de Kylian Mbappé con el PSG, donde ha estado siete temporadas, expira en junio. El francés tiene que elegir: o seguirá buscando la Champions League con la camiseta del club parisino o buscará suerte fuera para intentar hacerse por fin con el Balón de Oro. Desde el 1 de enero es libre para poder negociar con cualquier club del mundo. El 'caso Mbappé' arrancó en agosto de 2017 y siete años después se sigue hablando de ello; incluso se informó de que llegó a tener varios acuerdos verbales con el Real Madrid en 2017 y 2022, aunque acabó firmando con el PSG en ambos casos. ¿Acabará esta vez vestido de blanco?