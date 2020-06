Balotelli volvió de sus vacaciones pesando... ¡100 kilos!

El delantero italiano Mario Balotelli está siendo muy cuestionado por su rendimiento en las últimas fechas.

Tras el empate frente a Polonia, Roberto Mancini decidió dejarlo fuera de la convocatoria de la selección italiana para el partido ante Portugal. Desde entonces, el ariete ha estado en el centro de la polémica.

Según apuntan varios medios franceses, el mal estado de forma de Mario Balotelli es algo real. El diario 'L'Equipe' afirma que volvió de vacaciones el pasado 17 de julio. Además de llegar dos semanas tarde, el ariete llegó con 100 kilos de peso, por lo que todavía sigue a seis kilos de los 88 que sería su peso ideal.

Críticas al delantero

Arrigo Sacchi fue uno de los más hostiles con Balotelli. "En el fútbol, la cabeza importa más que los pies", aseveró el exfutbolista, en referencia al rendimiento del delantero en el primer partido de su selección en la UEFA Nations League.

Pero no fue el único que criticó a Balotelli. El presidente de la Federación Polaca de Fútbol también tuvo unas duras palabras contra el jugador. "No pondría a un jugador con quince kilos de sobrepeso. No estaba preparado para el partido", comentó Boniek.