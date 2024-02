Las reacciones a la serie 'Sueños de libertad', que llega esta noche a Antena 3: "Tengo ganas de ver más"

Amor, celos, traiciones y muchas sorpresas. Con todos estos ingredientes, llega a la pequeña pantalla el estreno más esperado: 'Sueños de libertad'. Esta superproducción de Atresmedia TV, en formato de serie de televisión diaria, emite este domingo 25 de febrero su primer capítulo a las 22:00 horas en Antena 3.

'Sueños de Libertad' nos transporta a la España de los años 50 con el foco puesto en la familia De la Reina que, aunque parece idílica, tendrá que lidiar con muchos conflictos. Rodada entre Toledo y Madrid y con una veintena de intérpretes, entre los que se encuentran rostros conocidos como el de Natalia Sánchez, Alain Hernández o Daniel Tatay, esta superproducción promete conquistar la atención del espectador con cada giro de guion.

La premier de la serie, que se celebró el pasado miércoles en el Palacio de la Prensa, congregó a todos los actores y actrices de la nueva serie, junto a algunos pocos afortunados que pudieron disfrutar en primicia del primer capítulo. "Es superior lo que he visto. Me ha encantado", "tengo ganas de ver más", "tengo la intriga de saber qué ha pasado después", son algunas de las reacciones de los espectadores después de ver el primer episodio de 'Sueños de Libertad'.

Natalia Sánchez, su actriz protagonista, que estaba presente en la premier, explica: "Vamos a ver a personajes intentando luchar por su libertad". "No hay ningún momento donde no este pasando algo, donde no haya una intensidad dramática", añade. "Pasan muchas muchas muchas cosas", coincide con ella el otro protagonista Alain Hernández, que asegura que la serie "es una barbaridad". Una barbaridad y una mezcla de emociones en busca de libertad.

Así comienza 'Sueños de libertad'

Año 1958. Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la nueva esposa Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías De la Reina.

Begoña corre con la niña, cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare?

A partir de esta noche a las 22:00 horas en Antena 3 podrás responder a todos estos interrogantes. Y desde este lunes, la serie pasará a emitirse por las tardes. Los espectadores tendrán una cita diaria con 'Sueños de Libertad' de lunes a viernes a las 15:45 horas, justo antes de 'Amar es para siempre'.

Además, la serie también estará disponible en Atresplayer. Fuera de España, podrá verse a través de Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com