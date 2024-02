Así fue la 'premiere' de 'Sueños de Libertad', la nueva serie de Antena 3: "Es superior lo que he visto, me ha encantado"

Abrid los ojos y dejar volar los sueños porque este domingo llega a Antena 3 'Sueños de libertad', una superproducción de Atresmedia TV con temas como el amor, la rivalidad, la amistad, la familia harán que esta nueva propuesta de ficción enganche a todos los espectadores.

La serie ambientada en la España de los años 50 y está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Se narra la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador por sus ansias de libertad.

La 'premiere' celebrada este miércoles en el Palacio de la Prensa, a la que acudieron todos los actores y actrices de la nueva serie, no dejó indiferente a nadie. No hay un solo momento en el que no ocurra nada, asegura quién ha visto el primer capítulo.

"Es superior lo que he visto. Me ha encantado", "tengo ganas de ver más", "tengo la intriga de saber qué ha pasado después"... son algunas de las reacciones tras ver el primer capítulo de 'Sueños de Libertad'.

'Sueños de libertad' este domingo en Antena 3

Es el año 1958 cuando Begoña Montes huye por el monte con su hijastra. Jesús de la Reina, el dueño de 'Perfumerías de la Reina' y con quién se había casado Begoña, las alcanzó y le disparó. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que dispare?

El próximo domingo, 25 de febrero, a las 22:00 horas será el gran estreno de esta nueva trama. A partir del lunes 26, pasará a las tardes de Antena 3. Los espectadores tendrán una cita diaria con 'Sueños de Libertad' de lunes a viernes a las 15:45 horas, junto antes de 'Amar es para siempre'.

Además, la serie también estará disponible en Atresplayer. Fuera de España, podrá verse a través de Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional.