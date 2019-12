¿Qué objetivos persigue la Cumbre del Clima de Madrid y en qué se diferencia de las anteriores?

Este diciembre se celebra en Madrid la COP25, la Cumbre del Clima. La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). En su vigésima quinta reunión organizada y presidida por Chile, que se llevará a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre en Madrid, las 197 Partes que conforman el tratado -196 naciones más la Unión Europea-, buscarán avanzar hacia la implementación de los acuerdos que se han determinado en la Convención que establece obligaciones específicas de todas las Partes para combatir el cambio climático.

La cumbre de este año es especialmente trascendente, ya que constituye la última reunión para activar el Acuerdo de París, concebido como el primer pacto mundial vinculante en defensa del clima del planeta. El Acuerdo de París firmado en 2015 en la COP21 es el mayor acuerdo vinculante frente a la crisis climática. Establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos para que no supere los 1,5 grados.

Como segundo objetivo se plantea disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% para 2030 y discutir cómo las va a contabilizar cada país. Y el último objetivo es revisar los compromisos de cada país elevando su ambición. "Hoy los compromisos de los países nos llevan a un calentamiento global superior a los 3,5 grados, lo que incumple, precisamente, el objetivo de París", critica Javier Andaluz, de ecologistas en Acción.

Otras Cumbres importantes

Cumbre de la Tierra (1992):La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue adoptada en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Esta Convención es el marco general que debe concretarse en instrumentos que fijen los límites de emisiones y cómo se concreta esta cooperación internacional.

Protocolo de Kyoto (1997): En la tercera COP, 150 países firmaron el Protocolo. Era el instrumento legal que traduce la Convención en un acuerdo vinculante con compromisos de reducción de emisiones cuantificados para países desarrollados. Se establecen mecanismos de mercado para facilitar que los países que no alcancen la reducción comprometida puedan compensarla comprando derechos de emisión a otros países.

COP15 Copenhague (2009): No se consigue adoptar el nuevo acuerdo climático global para sustituir al Protocolo de Kioto una vez que este expire en 2013. Se crea el fondo Verde Climático pero se emplazan los compromisos de financiación hacia 2020. No se establece por parte de los países compromisos que garanticen que no se superen los 2º de aumento de temperatura global. Los países no se comprometen legalmente a reducir sus emisiones ni a acciones de lucha contra el cambio climático, teniendo un carácter meramente voluntario.