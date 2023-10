El precio del pulpo continúa al alza en las Fiestas Patronales de Galicia

Es uno de los favoritos de los turistas pero también el plato estrella de toda romería y fiesta popular de Galicia. El pulpo, sin embargo, ha pasado a convertirse en un producto de lujo. Lo saben bien en Mondoñedo, en Lugo, en donde estos días se celebran 'As San Lucas', que reúne a miles de personas alrededor de las mesas.

Las colas para entrar a la Pulpería Mario, una de las más antiguas de Galicia y que estos días no deja de servir pulpo en la fiesta, llaman la atención, sobre todo, si tenemos en cuenta el precio de cada ración. “Lo tenemos a 20 euros, está caro, pero es que subió todo”, comentan en el negocio. Y es que al valor del cefalópodo en el mercado, hay que agregarse el aceite de oliva y el gas que utilizan para cocerlo.

Pese a ello esperan servir unas 1.200 raciones a lo largo de esta semana porque fiesta patronal en Galicia sin su producto estrella, “cueste lo que cueste”.

No es el único negocio en el que han tenido que subir el precio en los últimos años. Aurora Baranda, de la Pulpería Aurora, también mantiene los 20 euros por ración en Mondoñedo. “Es que ya casi ni vale la pena hablar de esto. El pulpo subió una barbaridad y no podemos perder dinero, es un negocio como otro cualquiera”, explica. Pero, añade que, “si nos vamos a la capital, a Lugo, al no acumular gastos de transporte, lo vendemos a 14 euros”.'

Las raciones son de unos 350 gramos y no hay quien se resista a probarlas aunque, tanto 'pulpeiros' como clientes, son conscientes del aumento de precios. “Hace tres años se vendía a 16 euros y ahora a 20, aun así, no te creas que da grandes ganancias”, explican en la pulpería Mario.

Seguimos recorriendo la geografía gallega buscando precios un poco más asequibles. Cuando llegamos a Melide, paso previo al alcance de la meta del Camino De Santiago por miles y miles de peregrinos, encontramos otro clásico: la Pulpería Ezequiel. Aquí los precios son un poco más moderados, posiblemente por su cercanía a la capital. “La ración aquí es más pequeña, alcanza los 300 gramos, y la tenemos a 11 euros”, comenta una de sus empleadas.

Pero, si queremos seguir degustando el plato estrella de las romerías en una fiesta, como la de Mondoñedo, tendremos que preparar 20 euros para seguir disfrutando de una de las celebraciones con más afluencia y tradición de la zona.