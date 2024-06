Muere Donald Sutherland, actor de 'Los juegos del hambre', a los 88 años

Donald Sutherland, actor que cautivó al público en películas como "M*A*S*H", "Klute", "Ordinary People" y "Los juegos del hambre" ha muerto a los 88 años. El deceso ocurrió este jueves, tal y como ha preciado su hijo Kiefer Sutherland en redes sociales. "Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", escribía Kiefer.

La carrera de Sutherland se extiende desde la década de 1960 hasta la de 2020. Según confirmaba su representante al medio especializado 'The Hollywood Reporter', la muerte de Donald Sutherland ocurre tras una larga enfermedad.

Su amplia trayectoria abarca películas como 'The Dirty Dozen', 'Klute' y 'Pride & Prejudice'. En el año 2017 fue reconocido por la Academia de Hollywood con un Óscar honorífico, aunque nunca fue nominado por alguna de sus actuaciones.

Donald Sutherland

Donald McNichol Sutherland nació en el año 1935 en Saint John, New Brunswick (Canadá). Aunque podría haberse dedicado a la ingeniería, terminó decantándose por la interpretación y decidió comenzar su carrera en diferentes series de televisión, entre las que destacan 'El santo' y 'Los vengadores'.

Debutó en la gran pantalla con 'Il castello dei morti vivi' (Warren Kiefer, 1964), una producción italiana de terror con Christopher Lee, su primer éxito llegó con 'The Dirty Dozen' (Doce del patíbulo, 1967), el clásico bélico de Robert Aldrich en el que compartió actuación con Lee Marvin, Charles Bronson y Telly Savalas. También protagonizó 'M.A.S.H.' (Robert Altman, 1970), 'Kelly's Heroes' (Los violentos de Kelly, Brian G. Hutton, 1970) y 'Johnny Got His Gun' (Johnny cogió su fusil, Dalton Trumbo, 1971).

Los juegos del hambre

Uno de los papeles más célebres de su trayectoria en los últimos tiempos es el de Presidente Snow, principal villano de 'Los juegos del hambre', la saga encabezada por la actriz Jennifer Lawrence.

Por su parte, en televisión, Sutherland rodó junto a Nicole Kidman 'The Undoing', miniserie de seis episodios escrita por David E. Kelley y dirigida por Susanne Bier.

Mejor actor de reparto

Sutherland ganó el Emmy y el Globo de Oro como mejor actor de reparto por su actuación en el filme de HBO 'Citizen X' (Ciudadano X, 1995) y el Globo de Oro por su retrato de Clark Clifford, asesor del presidente Lyndon B. Johnson en el drama histórico 'Path to War' (Camino a la guerra, 2002), dirigido por John Frankenheimer.

Otros trabajos que ha realizado para la pequeña pantalla son la serie de acción 'Crossing Lines' (2013-2015) y la adaptación del best-seller de Ken Follett 'The Pillars of the Earth' (Los pilares de la tierra, 2010).

