Muere la actriz Andrea Fay Friedman a los 53 años

Andrea Fay Friedman, una actriz conocida por su destacado papel en la serie 'Life Goes On', falleció el domingo en su residencia en Santa Mónica, California. Tenía 53 años. La noticia fue confirmada por su padre, Hal Friedman, quien atribuyó su fallecimiento a complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer, una condición que afecta a personas con síndrome de Down mayores de 50 años, según mencionó.

La trayectoria de su vida

Nacida el 1 de junio de 1970 en Santa Mónica, Friedman destacó por su compromiso con la representación de personas con discapacidades del desarrollo. Su padre reveló en una entrevista telefónica que ella se refería al síndrome de Down como su "síndrome ascendente", mostrando así su actitud positiva frente a su condición.

Tras graduarse de la Escuela Secundaria Bautista de West Los Angeles, Friedman se sumergió en el mundo de la actuación y la filosofía durante dos años en el Santa Mónica College. Sin embargo, su gran avance llegó en 1992 con la aclamada serie de televisión 'Life Goes On', donde interpretó a Amanda Swanson, la novia y posterior esposa del personaje principal, Corky Thatcher, quien también tenía síndrome de Down. Su desempeño fue tan notable que se convirtió en un personaje regular durante dos temporadas.

Según relató su padre, Andrea inicialmente se involucró en el programa mientras trabajaba en un centro de cuidado infantil durante sus años universitarios. Fue gracias a la sugerencia de un padre de uno de los niños, quien escribía la música para "Life Goes On", que Andrea logró presentar sus ideas a los guionistas y eventualmente aseguró un papel que dejó una marca duradera en la serie.

También actuó en otras producciones

La talentosa actriz también dejó su huella en otras producciones televisivas como 'Baywatch', 'ER' y 'Law and Order: Unidad de Víctimas Especiales'. Su última aparición en pantalla fue en el drama navideño de 2019 'Carol of the Bells', donde retrató el papel de la madre biológica de un hombre con discapacidad del desarrollo.

Andrea Friedman no solo deja un legado en la industria del entretenimiento, sino que también desafió percepciones y estereotipos sobre las personas con Síndrome de Down. Su hermana menor, Katherine Holland, compartió en una entrevista reciente cómo la percepción hacia Andrea cambió drásticamente después de su participación en 'Life Goes On'. "De repente, la gente nos miraba no porque tuviera síndrome de Down, sino porque era famosa", afirmó Holland.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. En 2010, Friedman se vio envuelta en un "desacuerdo" con Sarah Palin, exgobernadora de Alaska. Esto ocurrió después de que Friedman prestara su voz a un personaje con síndrome de Down en la serie animada 'Family Guy'. Palin, cuyo hijo también tiene síndrome de Down, expresó su descontento, a lo que Friedman respondió señalando la importancia del humor y el haber sido criada para vivir una vida normal con un sentido del humor saludable.

El legado de Andrea Fay Friedman trasciende sus papeles en la pantalla, sirviendo como un símbolo de representación y empoderamiento para personas con discapacidades del desarrollo. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su impacto perdurará como un recordatorio de la importancia de la inclusión y la diversidad en los medios.