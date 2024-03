'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', 'Puan' o 'Las cosas sencillas' protagonizan los estrenos de cine de esta semana

Para aquellos que se vayan de vacaciones o para los que se queden en casa esta Semana Santa, ir al cine siempre es un buen plan. La vuelta de Godzilla y Kong, una cinta argentina premiada en San Sebastián o la mentira que viven los Milly Vanilly, protagonizan los estrenos de cine de esta semana.

'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'

La gran pantalla, a ellos se les queda pequeña. Los colosales Godzilla y King Kong vuelven a los cines 'En el nuevo imperio'. En esta superproducción brillan los efectos especiales y también -con un guion mínimo- los duelos de sus titanes protagonistas.

Se trata de una nueva aventura completamente nueva que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo.

'Milli Vanilly: Girl you know it's true'

A finales de los 80, sus canciones y sus bailes triunfaron. Pero todo era un montaje. La mentira de los Milli Vanilly se cuenta ahora en 'Girl you know it's true'. Con un productor como gran villano, la película reflexiona sobre las dificultades de vivir en el engaño.

'Puan'

Premiada en el Festival de San Sebastián y con interesantes reflexiones llega 'Puan'. Esta cinta argentina cuenta las peripecias dramáticas y cómicas de un profesor de filosofía por conseguir la cátedra de su facultad.

'Las cosas sencillas'

Canto sencillo y bienintencionado contra el estrés y la rapidez de estos días es 'Las cosas sencillas'. Narra el encuentro entre estos dos hombres opuestos trastornará sus respectivas creencias y se descubrirán riendo.

