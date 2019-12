Un actor valenciano consigue el permiso de un juez para imitar al humorista catalán Eugenio

Toni Climent ha conseguido permiso para poder imitar al humorista catalán Eugenio Jofra Bafalluy, ​más conocido como Eugenio, tras una larga batalla judicial.

Climent lleva años metiéndose en la piel de Eugenio. "Me gustó mucho su humor cuando yo era adolescente hasta que alguno me dijo que lo hacía muy bien y que me parecía mucho", cuenta a Antena 3 Noticias.

Este actor valenciano creó, junto al hijo del cómico catalán, un espectáculo llamado 'Reugenio' con el que revivieron sobre los escenarios al reconocido humorista. Los socios acabaron mal y se enfrentaron en los tribunales. La justicia ha dado la razón a este artista, ya que, según el juez, su imitación de Eugenio es compatible con la obra que sigue explotando su hijo.

Eugenio murió hace 18 años y ahora, legalmente, su espíritu cómico vuelve a encarnarse en el nuevo espectáculo de Toni Climent. Un homenaje a quien sin apenas gesticular, era capaz de arrancar sonrisas.