Demi Moore desvela que su madre la prostituyó cuando tenía 15 años

La actriz, Demi Moore, ha desvelado que su madre la prostituyó cuando tenía 15 años. Lo cuenta en un libro autobiográfico que se publica esta semana. Dice que su madre cobró 500 euros a un hombre que la violó cuando era solo una adolescente.

Ella tenía solo quince años y él era un amigo de su madre, que recibió 500 dólares para facilitar que todo ocurriese."Pienso en lo más profundo de mi ser que ella no me vendió, confiesa Demi Moore, no fue una simple transacción económica, pero sí que ella le dió a él el acceso y me puso en su camino".

Esta es una de las muchas duras revelaciones de las memorias de Demi Moore. Infancia truncada. Precoz modelo con sesión de fotos eróticas.

A los 20 años, 'Lio en Río', primera película y ya enganchada al alcohol y a la cocaína. Casi me quemo el agujero de la nariz en brasil, cuenta. Clínicas de rehabilitación, desórdenes alimentícios. Los excesos siguieron en su matrimonio con Bruce Willis. Hacer ejercicio se convirtió en una obsesión enfermiza.

Cuando se casó con Ashton Kutcher, 15 años más joven, su relación asegura se convirtió en una malsana dependecia. Le permitió continuas infidelidades e incluso aceptó hacer tríos por salvar su relación. En esos años un aborto le llevó al borde del suicidio.