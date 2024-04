El chiste de Matías Prats sobre la acogida a unos recién casados: "Tuvieron un recibimiento de campeonato"

Unos 40 años han pasado desde que el Athletic de Bilbao vuelva a coronarse como campeón de la Copa del Rey, en esta ocasión frente al Mallorca de Javier Aguirre. El momento dejó numerosas imágenes viralizadas. La más destacada fue la de una boda, celebrada en la Catedral de Sevilla. Miles de seguidores del conjunto vasco esperaban fuera y aclamaron a los novios.

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, Matías Prats, no ha querido desaprovechar la ocasión para sacar su buen humor. "Aunque no lo parezca, esto que ven no es un montaje", ha comenzado.

"Es el impresionante y espontáneo recibimiento a unos recién casados en la catedral de Sevilla por parte de los aficionados del Athletic de Bilbao", explica el presentador. "Se encontraban allí esperando el inicio del partido. Los novios podrán contar que tuvieron un recibimiento de campeonato", ha añadido.

"La boda fue muy sonada y sin gastarse mucho", ha asegurado.

En cuanto vieron salir a la pareja de la Catedral, un cántico comenzó a sonar en la plaza. "¡Son del Athletic, los novios son del Athletic!", decían.

La pareja asegura que no es consciente del recibimiento que ha tenido su boda y que no dejan de recibir mensajes del momento como anécdotas de la cantidad de aficionados que había.

El Athletic conquista su 25º Copa del Rey

La final fue mucho más igualada y competida de lo que se esperaba. El Athletic, que partía como claro favorito, pagó ese estatus en los primeros 45 minutos en los que un Mallorca envalentonado, ordenado y fiel a su estilo estuvo muy solvente en defensa. Consiguió parar al Athletic, que no a Nico Williams, el más activo e incisivo de los leones, y además se fue a vestuarios mandando tras un trallazo a la escuadra de Dani Rodríguez.

La dinámica del Athletic hizo creer a muchos que podía sentenciar la final en ese tramo de los 10-15 primeros minutos, pero el Mallorca se agarró al partido y supo sufrir, marca de la casa del 'Vasco' Aguirre. A partir de ahí todas las ocasiones del partido fueron de los de Valverde, pero las claras se podían contar con los dedos de una mano.

