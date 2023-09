Bayona y un ejército de publicistas, a la conquista de Hollywood y el Oscar de nuevo con 'La sociedad de la nieve'

Mucho antes de que la dulce voz de la actriz Bárbara Lennie haya desvelado ante la prensa que 'La sociedad de la nieve' es la película española seleccionada, la carrera por los Oscar del nuevo trabajo de Juan Antonio Bayona ya estaba en marcha. Desde principios de agosto se vienen organizando pases privados de esta película en Los Angeles, la ciudad donde tiene su sede la Academia de Hollywood. Proyecciones a las que son invitados, en su gran mayoría, académicos con voz y voto para las doradas estatuillas. Esos pases son parte de la campaña que, como una apisonadora de promoción, ha arrancado Netflix con esta película, la elegida este año por la plataforma para echar el resto en la temporada de premios. El año pasado apostaron por la producción alemana 'Sin novedad en el frente' que logró nueve nominaciones y finalmente el Oscar de Mejor Película Internacional y los premios de Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora. Casi nada. Y antes también la apuesta le salió ganadora con 'Roma', de Alfonso Cuarón.

Solo puede quedar una...película

Dicho lo dicho, es verdad que un año más el cine español ha tenido una cosecha bastante aceptable, con un buen puñado de películas brillantes. Entre ellas las tres preseleccionadas por nuestra Academia en un primer corte: '20.000 especies de abejas', el sensible acercamiento a la infancia y a la disforia de género de la directora Estíbaliz Urresola, la magistral vuelta al cine del mítico y esquivo director Víctor Erice con 'Cerrar los ojos' y la finalmente elegida 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona.

La película de Jota, como se le llama cariñosamente a Bayona en la industria, se basa en el libro del mismo título de Pablo Vierci, uno de los supervivientes de la tragedia de un avión estrellado en Los Andes en 1972. Un episodio que muchos, hasta ahora, conocían por 'Viven', la película de 1993 de Frank Marshall con un joven Ethan Hawke entre sus protagonistas. Bayona revisa este episodio con una nueva perspectiva. "Los supervivientes necesitaban que se contase esta historia, de los que volvieron y los que se quedaron. Habla de los héroes anónimos", puntualizó en su encuentro con la prensa -de forma telemática- en la Academia tras el primer corte. Esos supervivientes han bendecido esta nueva narración de aquella tragedia con un "por fin estamos todos de acuerdo", y también ha clausurado el reciente Festival de Venecia con el aplauso de la crítica. Además de estrenarse en la citada plataforma, la expectación creciente por este título va a propiciar su estreno en salas en numerosos países, entre ellos Estados Unidos.

Pero lo que es realmente determinante para conseguir nominaciones y premios en Hollywood -de eso sabía mucho el defenestrado Harvey Weinstein, pionero a la hora de lanzar millonarias campañas con fiestas, regalos, pases privados y todo tipo de agasajos con los que logró grandes resultados con títulos como 'Shakespeare in love', 'Chicago' o 'El discurso del rey'-, son las campañas de promoción y marketing, la lucha de guerrillas de un buen boca a boca, pero también el ataque a cañonazos de un mailing masivo, pases y pases al alcance de todos los académicos, las plataformas online de visionados, la aparición y triunfo en festivales y en la temporada de premios previa...El camino es muy largo. Bayona lo sabe y lo conoce tras 'El orfanato', que fue elegida sin éxito por nuestra Academia de Cine en 2007 y tras la campaña realizada con 'Lo imposible', que logró la nominación como Mejor Actriz de Naomi Watts. Entonces, ha reconocido Bayona, la distribuidora no apostó por su película y por eso no logró más repercusión en Los Angeles.

La experiencia es un grado y la apuesta con Jota la más segura. El nombre de Bayona ya tiene un recorrido y un prestigio en Hollywood. Sumemos el ejército y la inversión que Netflix ya está desplegando en Hollywood. Por no olvidar, claro, lo estupenda película que es 'La sociedad de la nieve'. Su elección como aspirante española al Oscar de Mejor Película Internacional es de una lógica aplastante. Soñemos desde ya no solo para que pase el primer corte el 21 de diciembre. Y después el segundo el 5 de enero. Ni siquiera porque gane un solo Oscar en la próxima ceremonia el 10 de marzo. Soñemos -por qué no, esto sí que es gratis- con una noche con multitud de premios y con Bayona como rey de Hollywood.