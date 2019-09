Atresmedia Televisión ha sido el único grupo que ha crecido en agosto (+0,6 puntos vs julio) hasta cerrar el mes con un 25,9% de cuota de pantalla, frente al descenso de -2 puntos de su directo competidor, gracias a la estabilidad de sus canales principales, Antena 3 y laSexta, y el crecimiento de todas sus temáticas, Neox, Nova, Mega y Atreseries, hasta el máximo histórico conseguido por las cuatro cadenas en su conjunto (8,7%). Es el Grupo líder absoluto de la Sobremesa (27,7%) y del Prime Time los fines de semana (24,9%).

Antena 3 sube en agosto al 11,2% de cuota y se mantiene, un mes más, como líder absoluta de la Sobremesa. También es la cadena líder del Prime Time en Target Comercial, así como en la tarde de los fines de semana y entre el público masculino y los espectadores de 55 a 64 años. También es la cadena preferida en Castilla-La Mancha (12,8%) y Aragón (13%).

En agosto, logra lo más visto de la televisión con Antena 3 Noticias y los Deportes de sobremesa, que se han convertido prácticamente todos los días en lo más visto de la jornada. Del mismo modo, la cadena consigue el informativo más seguido de la televisión con esta primera edición, que vuelve a situarse líder absoluta. También tiene las series más vistas, con ‘Amar es para siempre’ y ‘El secreto de Puente Viejo’.

laSexta cierra el mes con un 6% de cuota y sigue por delante de su competidor, sobre el que mantiene un liderazgo durante catorce meses consecutivos. laSexta Noticias continúa entre sus contenidos más fuertes y este agosto sitúa a la edición de las 14:00 horas como lo más visto de su oferta.

En agosto, todas las temáticas de Atresmedia TV suben y consiguen máximos en sus resultados, además de las 10 emisiones no deportivas más vistas del mes en la TDT.

Los informativos de Antena 3 vuelven a ser otro mes protagonistas y lo hacen en esta ocasión por situarse como lo más visto de agosto, además de por continuar como líderes de audiencia.

La primera edición, Antena 3 Noticias 1, conducida este mes por María José Sáez, es lo más visto este mes y el informativo más seguido de la televisión con una media de más de 1,8 millones de espectadores y un 17,2% de cuota de pantalla (+0,6 vs agosto 2018), líder absoluto en la sobremesa durante 19 meses consecutivos.

Este mes ha sido la edición más vista a gran distancia de sus competidores, con una ventaja de +4,1 puntos frente a ‘Informativos Telecinco 15:00 horas’ y de +5 puntos respecto al ‘Telediario 1’:

Tras el informativo de sobremesa de Antena 3, lo siguiente más visto en agosto son los Deportes de esta edición, conducidos por Rocío Martínez y Manu Sánchez, que promedian cerca de 1,7 millones de espectadores y se sitúan líderes absolutos con un 15,5% de cuota.

La segunda edición, de la mano de Esther Vaquero este mes, sigue muy por delante de la de la cadena pública (+1,9 puntos) con un 12,4% de cuota y cerca de 1,2 millones de espectadores ese mes.

Los sábados y domingos, Antena 3 Noticias Fin de Semana mejora sus resultados tanto respecto a julio como frente a hace un año en sus dos ediciones. La edición de sobremesa es seguida por 1,4 millones de espectadores y el 14,3% de cuota (+0,6 vs julio y vs agosto’18), la segunda supera los 1,1 millones de espectadores con el 12,1% (+0,2 vs julio y vs agosto’18). Los dos informativos superan ampliamente a los informativos de La 1.

Finalmente, las ‘Noticias de la mañana’ son las noticias matinales más competitivas de la mañana con una media del 14,5% de cuota.

Con los resultados de agosto, Antena 3 Noticias mantiene su liderazgo absoluto en informativos en 2019 al promediar un 15,4% de cuota y más de 1,9 millones de espectadores en lo que llevamos de año. La distancia con sus competidores sigue siendo holgada, con +0,7 puntos de ventaja frente a ‘Informativos Telecinco’ y +3,5 puntos respecto a los ‘Telediarios’ de La 1.

Continuando con el terreno informativo, ‘Espejo público ES! Verano’ finaliza el mes con un 12,6% de cuota y más de 300.000 espectadores, por encima de la media de la cadena y subiendo respecto a julio. De hecho logra su mejor programa del verano el pasado viernes, 30 de agosto (14,9% de cuota y 372.000 espectadores)