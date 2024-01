Un artista denuncia al MoMA por sufrir agresiones sexuales tras posar desnudo en una exposición

El artista John Bonafede ha demandado al Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York por no impedir que los visitantes lo manosearan durante una exposición de Marina Abramovic, 'The artist is present', en el año 2010. Así lo ha adelantado 'The Guardian'.

En su demanda, Bonefede afirma haber sido agredido sexualmente en siete ocasiones por cinco visitantes diferentes mientras actuaba durante las seis semanas que duró la exposición. Esta requería que dos artistas desnudos permanecieran frente a frente en una puerta, a 45 centímetros de distancia durante más de una hora.

A los visitantes se les animaba a pasar por el umbral de la puerta. El medio añade que el artista señala que las agresiones siempre fueron realizadas por hombres mayores y siguieron un patrón "inquietantemente similar". Los cinco presuntos agresores se giraban hacia él antes de tocarle los genitales. Bonefede ha destacado que uno de los agresores fue un trabajador del museo.

Tal y como ha señalado el artista, durante las últimas semanas que duró la exposición, otro asistente tocó sin consentimiento sus genitales hasta tres veces antes de que finalmente fuera detenido por los miembros de seguridad.

La víctima afirma que no denunció el primer incidente debido al shock, pero que informó a la seguridad y al director de escena de la exposición sobre ataques posteriores.

La demanda afirma que el museo "tenía conocimiento real de agresiones sexuales en curso contra muchos de sus trabajadores-artistas en la exposición, pero intencionalmente y por negligencia no tomó medidas correctivas para evitar que las agresiones se repitieran". Un mes después de la exposición, el museo creó un manual con protocolos para que los artistas pudieran denunciar posibles agresiones ante el personal de seguridad.

Bonafede alega que decidió continuar en la exposición porque había que "resistir", pero señala que sufrió angustia emocional y su salud mental y física resultaron dañadas.

¿Qué es el MoMA de Nueva York?

El Museo MoMA de Nueva York es el más importante del mundo en arte moderno. Fue inaugurado en el año 1929 y alguna de las obras que se exhiben son 'La noche estrellada' de Van Gogh, 'Las señoritas de aviñón' de Picasso, 'La persistencia de la memoria' de Dalí o 'Interior holandés' de Miró.